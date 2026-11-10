Винсент Компани се върна на тренировъчната база на Байерн в Мюнхен след близо три седмици отсъствие заради здравословен проблем. Белгийският треньор е бил видян във вторник сутринта в офиса си на „Зебенер Щрасе“, където е работил на компютър и е разговарял със спортния директор Кристоф Фройнд. Информацията беше съобщена от германски медии, а ДПА потвърди появата му в клубния комплекс.

Компани е наблюдавал от офиса си възстановителните занимания на контузените Луис Диас и Джамал Мусиала. В клуба обаче не е обявено, че той вече е поел пълния тренировъчен процес или че незабавно ще се върне на резервната скамейка.

Отсъствието започна след припадък

Треньорът припадна на 23 октомври, докато наблюдаваше тренировка на втория отбор на Байерн. Клубът съобщи, че му е оказана медицинска помощ и че е останал под лекарско наблюдение. По-късно беше съобщено, че Компани е прекарал шест дни в болница заради дразнене на мозъчните обвивки.

В негово отсъствие отборът беше воден от асистента Аарон Дaнкс. Според ДПА той е записал четири победи и едно равенство. В германския шампионат и турнирните мачове Байерн продължи подготовката си без постоянния си старши треньор на пейката.

Очаква се завръщане срещу Кьолн

Почетният президент на Байерн Ули Хьонес заяви, че Компани трябва да се върне след паузата за националните отбори. „След паузата за националните отбори той отново ще бъде на пейката“, каза Хьонес, като посочи период от две до три седмици.

Първият мач на Байерн след паузата е домакинството срещу Кьолн на 20 ноември. Това е очакваната дата за завръщането на Компани в официален мач, но окончателното решение ще зависи от състоянието му и преценката на лекарския екип.

Дaнкс също даде знак, че възстановяването на Компани върви добре. „Той изглежда много позитивен и е на път към пълно възстановяване“, каза асистентът, без да посочва конкретна дата за връщането му към пълните задължения.

Източници: sueddeutsche.de, fcbayern.com