Венсан Компани призова за единство и характер в Байерн Мюнхен след равенството 0:0 срещу Хамбургер. Наставникът на баварците подчерта, че въпреки разочароващия резултат има и положителни неща, които отборът може да извлече от двубоя. „Това, което направиха младите ни футболисти, беше наистина забележително.

Да покажат подобно представяне срещу Хамбургер, заслужава признание. Саша Боей също се справи отлично в защита, въпреки че не получаваше много игрово време през сезона“, заяви Компани.

Белгиецът не скри, че ситуацията в отбора е трудна, но призова играчите да не губят увереност. „Не можем да бъдем прекалено позитивни днес, защото резултатът не беше добър. Но ако имаш опит във футбола, знаеш, че можеш да извлечеш нещо от подобен мач. В определен момент нещата ще се обърнат и отново ще започнем да печелим“, каза треньорът.

„Сега сме в период, в който трябва да се борим и да останем сплотени – заедно с нашите фенове. Вярваме, че можем да излезем от тази ситуация още по-силни“, завърши Компани. Байерн е на второ място в Бундеслигата с актив от 23 точки в 11 мача.