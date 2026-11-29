Фрайбург и РБ Лайпциг завършиха 2:2 в мач от 11-ия кръг на Бундеслигата. Домакините водеха с два гола на почивката, но изпуснаха победата след изравнително попадение на Кристоф Баумгартнер в 90-ата минута.

Игор Матанович даде преднина на Фрайбург в 11-ата минута, когато засече с глава центриране на Дери Шерхант. В края на първата част домакините получиха дузпа след намеса на системата за видеоповторения, а Максимилиан Егестайн не сгреши от бялата точка за 2:0.

РБ Лайпциг започна по-активно след почивката и също стигна до наказателен удар. Кристофър Нкунку намали изоставането в 53-ата минута. Гостите продължиха да търсят изравняването, а натискът им даде резултат в заключителните секунди, когато Баумгартнер оформи крайния резултат.

Лайпциг се върна след почивката

Статистиката потвърди превеса на гостите във втората част. РБ Лайпциг отправи 16 удара към вратата срещу 13 за Фрайбург и уцели рамката шест пъти, докато домакините имаха три точни изстрела. Тимът на Мартин Демикелис завърши срещата и с по-голямо владение на топката - 53,1 процента.

Равенството остави Фрайбург с 23 точки, а РБ Лайпциг с 22. Така двата състава запазиха местата си в горната част на таблицата, като разликата между тях остана една точка.

Двубоят беше първият между отборите след убедителната победа на Фрайбург с 4:1 през май. Преди началото треньорът на домакините Юлиан Шустер предупреди, че Лайпциг е „изключително силен в атака“ и представлява особена заплаха при бързите преходи. На терена гостите потвърдиха това през второто полувреме, когато превърнаха пасива от два гола в равенство.

Източници: bundesliga.com, statmuse.com, sportschau.de