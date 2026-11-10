Де Йонг: Хората вече не гледат целите мачове, а оценяват футболистите само по голове и асистенции

Френки де Йонг защити значението на работата, която върши на терена, и изрази мнение, че съвременните футболни оценки твърде често се основават единствено на головете и асистенциите. Нидерландският национал подчерта, че много хора не проследяват мачовете в тяхната цялост и така пропускат важни детайли от представянето на футболистите.

Халфът имаше съществен принос за победата на Барселона над Атлетико Мадрид в неделя. Той се появи в игра в началото на второто полувреме, първоначално зае позицията на десен защитник, а впоследствие действа и в ролята на опорен полузащитник.

Гъвкавостта на Де Йонг се видя и в предишните срещи на каталунците. Срещу Алавес той игра като централен бранител, докато в двубоя с Пари Сен Жермен изпълняваше функциите на плеймейкър. Във всяка от тези роли нидерландецът допринесе за отбора, макар и без да привлича вниманието с впечатляваща статистика.

„В днешно време е трудно да задържиш вниманието на хората през целия мач. Много малко от тях остават пред телевизорите през всичките 90 минути. Те не разбират напълно какво се случва на терена или защо се вземат определени решения“, заяви Де Йонг пред ESPN.

Според полузащитника това води до изкривена преценка за представянето на играчите и за реалния им принос към състава.

„Най-лесният начин да се съди за един футболист, разбира се, е да се погледне дали отбелязва голове или прави асистенции. И съвсем естествено, при мен тези показатели са доста по-ниски“, добави нидерландецът, цитиран от Фабрицио Романо.

Именно способността на Де Йонг да изпълнява различни функции го превръща във важна фигура за Барселона. Универсалността му е сред качествата, които го правят толкова ценен за старши треньора Ханзи Флик.