Валенсия и Осасуна завършиха 1:1 в мач от 14-ия кръг на Ла Лига. Двубоят се игра на „Местая“, а домакините отново не успяха да запишат победа пред собствена публика.

След безрезултатно първо полувреме Осасуна поведе в 62-рата минута. Рубен Гарсия се разписа след асистенция на Раул Моро и даде преднина на гостите.

Валенсия отговори в 74-тата минута, когато Уго Дуро отбеляза с глава и възстанови равенството. Нападателят се появи в игра след почивката, а попадението му донесе точка на отбора на Хавиер Агире.

Домакините имаха леко предимство във владеенето на топката – 54 срещу 46 процента. Двата отбора отправиха по 10 удара, като Валенсия изпълни шест корнера, а Осасуна – пет.

Валенсия продължава да търси първа домакинска победа

Равенството остави Валенсия без успех у дома в първенството през сезона. Преди срещата тимът беше спечелил два от последните си три мача в Ла Лига, но и двете победи бяха постигнати като гост.

„Искам да зарадвам привържениците и да дам глътка въздух на футболистите“, заяви Агире преди мача, цитиран от AS. Треньорът посочи домакинските резултати като основна задача пред отбора.

Осасуна влезе в двубоя след победа с 1:0 над Малага, която прекъсна серията ѝ от три мача без успех. Точката във Валенсия запази положителната посока за състава на Ягоба Арасате, който продължава битката си за отдалечаване от зоната на изпадащите.

Източници: as.com, cadenaser.com