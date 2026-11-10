Скандал на Финалите на WTA: коментатор обиди Арина Сабаленка в ефир, телевизията реагира

Неприемлива реплика по адрес на външния вид на Арина Сабаленка по време на телевизионното излъчване на Финалите на WTA предизвика вълна от недоволство сред тенис феновете. Инцидентът наложи и официална позиция от ръководството на френския телевизионен канал beIN Sports.

„Вижте, вижте... тя изглежда ужасно“, прозвуча в ефир, докато на екрана беше показана втората в световната ранглиста. Коментарът беше направен при подновяването на предаването след рекламна пауза, докато зрителите гледаха видео с представянето на участничките в турнира. В кадрите Сабаленка беше с облеклото от официалната фотосесия за надпреварата.

Според френското издание Sports.fr думите са на Матьо Солие, който е трябвало да коментира срещата. Предполага се, че той не е разбрал, че микрофонът му все още е включен.

Случаят бързо предизвика остра реакция в социалните мрежи. Много потребители определиха поведението като непрофесионално и настояха за санкции срещу коментатора. Сред исканията бяха отстраняването му от работа и забрана да присъства на тенис турнири. Други фенове призоваха Сабаленка да прекрати медийните си ангажименти с телевизията, а част от недоволните се обърнаха и към френския медиен регулатор Arcom.

Директорът на каналите, програмата и редакционното съдържание на beIN Sports France Флоран Узо също взе отношение. В публикация в социалната мрежа X той изрази съжаление за случилото се и подчерта, че подобни изказвания не отговарят на принципите на медията.

„Тези коментари не отразяват ценностите на beIN SPORTS. Потвърждавам ангажимента ни да се отнасяме с уважение към всички спортисти и участници в нашите предавания“, заяви Узо.

Междувременно Арина Сабаленка започна участието си във Финалите на WTA с победа над финалистката от Уимбълдън Каролина Мухова. Беларускинята се наложи със 7:6(2), 7:5 след 1 час и 53 минути игра и направи успешна първа крачка към спечелването на дебютната си титла в турнира.