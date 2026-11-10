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Скандал на Финалите на WTA: коментатор обиди Арина Сабаленка в ефир, телевизията реагира

Скандал на Финалите на WTA: коментатор обиди Арина Сабаленка в ефир, телевизията реагира

10 Ноември, 2026 16:54 1 245 4

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„Вижте, вижте... тя изглежда ужасно“, прозвуча в ефир

Скандал на Финалите на WTA: коментатор обиди Арина Сабаленка в ефир, телевизията реагира - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Неприемлива реплика по адрес на външния вид на Арина Сабаленка по време на телевизионното излъчване на Финалите на WTA предизвика вълна от недоволство сред тенис феновете. Инцидентът наложи и официална позиция от ръководството на френския телевизионен канал beIN Sports.

„Вижте, вижте... тя изглежда ужасно“, прозвуча в ефир, докато на екрана беше показана втората в световната ранглиста. Коментарът беше направен при подновяването на предаването след рекламна пауза, докато зрителите гледаха видео с представянето на участничките в турнира. В кадрите Сабаленка беше с облеклото от официалната фотосесия за надпреварата.

Според френското издание Sports.fr думите са на Матьо Солие, който е трябвало да коментира срещата. Предполага се, че той не е разбрал, че микрофонът му все още е включен.

Случаят бързо предизвика остра реакция в социалните мрежи. Много потребители определиха поведението като непрофесионално и настояха за санкции срещу коментатора. Сред исканията бяха отстраняването му от работа и забрана да присъства на тенис турнири. Други фенове призоваха Сабаленка да прекрати медийните си ангажименти с телевизията, а част от недоволните се обърнаха и към френския медиен регулатор Arcom.

Директорът на каналите, програмата и редакционното съдържание на beIN Sports France Флоран Узо също взе отношение. В публикация в социалната мрежа X той изрази съжаление за случилото се и подчерта, че подобни изказвания не отговарят на принципите на медията.

„Тези коментари не отразяват ценностите на beIN SPORTS. Потвърждавам ангажимента ни да се отнасяме с уважение към всички спортисти и участници в нашите предавания“, заяви Узо.

Междувременно Арина Сабаленка започна участието си във Финалите на WTA с победа над финалистката от Уимбълдън Каролина Мухова. Беларускинята се наложи със 7:6(2), 7:5 след 1 час и 53 минути игра и направи успешна първа крачка към спечелването на дебютната си титла в турнира.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми не е лъжа!

    5 12 Отговор
    Макар и не трябва да се изрича публично!

    Коментиран от #3

    16:59 10.11.2026

  • 2 Зрител

    7 0 Отговор
    Така и не прочетох, все пак някой да се е извинил.

    17:06 10.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 матей

    4 1 Отговор
    Абе не можем всички да ходим с френси гащи! Пък и в славянските държави моралът си е здрав!

    17:16 10.11.2026

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