Марица се прости с Шампионската лига след ново поражение от Туран

Волейболният шампион на България Марица (Пловдив) приключи участието си в Шампионската лига след втора загуба от азербайджанския Туран (Товуз). Пловдивчанки отстъпиха с 0:3 гейма (22:25, 17:25, 23:25) при гостуването си и няма да намерят място в груповата фаза на най-престижния европейски клубен турнир. За Туран това е историческо постижение, тъй като тимът за първи път ще участва в тази фаза на надпреварата.

„Жълто-сините“ се бориха до последно и имаха своите възможности, особено в третия гейм, но не успяха да ги оползотворят. Подобно на първия двубой, българският тим показа характер, но домакините демонстрираха по-голяма ефективност в решаващите моменти.

Първата част продължи 29 минути, като съставът на Зия Раджабов контролираше събитията на игрището. Туран водеше при техническите прекъсвания с 8:4, 16:13 и 21:18, а впоследствие затвори гейма с 25:22.

Вторият гейм премина още по-убедително за азербайджанския тим. Домакините наложиха превъзходството си от самото начало и след 27 минути игра спечелиха с 25:17.

Марица показа най-доброто си лице в третата част. Пловдивчанки поведоха с 8:4, а по-късно поддържаха равенството при 16:15. В заключителните разигравания обаче Туран отново беше по-прецизен и спечели с 25:23, с което сложи край на двубоя.

Така за първи път от девет години Марица няма да участва в груповата фаза на Шампионската лига.

Най-резултатна за българския шампион беше Александра Китипова с 12 точки. За домакините Елисавета Рубан завърши с 13 пункта.

Пловдивчанки ще продължат европейското си участие в турнира за Купата на ЦЕВ, където техен съперник ще бъде хърватският ЖОК Рибола Кащела.