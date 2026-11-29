Марица (Пловдив) победи Левски София с 3:0 в осмия кръг на Демакс+ Суперлигата при жените. Шампионките приключиха срещата в зала „Строител“ за 68 минути след 25:12, 25:19 и 25:18.

Успехът е осми за пловдивчанки от началото на сезона. Марица остава без загубен гейм в първенството, след като преди двубоя беше записала седем поредни победи с по 3:0.

Китипова поведе атаката на домакините

Александра Китипова беше най-резултатна в мача с 21 точки. Тя завърши с два блока, два аса, 63% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане. Елисавета Сариева добави 11 точки, а Елена Бечева и Кая Николова реализираха по 9. Боряна Ангелова се отличи с 8 точки, четири блока и един ас.

За Левски Джоана Алкантара завърши с 18 точки, а Габриела Жекова добави 5.

Марица имаше ясно предимство в основните елементи. Пловдивчанки спечелиха блокадата с 9:2, сервисите със 7:3 и атаката с 52% срещу 32%. При позитивното посрещане разликата също беше в полза на домакините – 38% срещу 19%.

Левски поведе във втория и третия гейм

Марица започна убедително и в първата част поведе със 7:4 и 15:9, преди да затвори гейма при 25:12. Във втория Левски стартира по-добре и стигна до аванс от 7:2, а по-късно водеше с 16:14. Последва серия от осем поредни точки за домакините, които обърнаха резултата до 22:16.

Софийският тим отново взе преднина в началото на третия гейм – 7:4 и 11:7. Марица изравни при 16:16 и не остави възможност за нов обрат.

Двубоят беше поредна глава от съперничеството между двата отбора. През април 2026 г. Марица спечели финалната серия за титлата срещу Левски с 3:0 победи, а пловдивчанки влязоха в настоящия сезон като 12-кратни шампионки на България.

Предстои европейски реванш

Следващият мач на Марица е на 2 декември от 18:30 часа в зала „Колодрума“. Българският шампион ще приеме Рибола Кащела в реванш от 1/16-финалите за Купата на ЦЕВ, след като спечели първата среща в Хърватия с 3:1.

„Не подценяваме нито един съперник и показваме уважение срещу всеки един противник“, заяви старши треньорът Кристиян Илиев пред БНТ след успеха над Левски.

Източници: sportal.bg, bntnews.bg, palmssport.bg