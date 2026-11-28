Итън Мбапе продължи договора си с Лил до 2029 година. 19-годишният футболист, който е по-малкият брат на Килиан Мбапе, подписа споразумение за още два сезона с френския клуб.

Лил обяви новината на 27 ноември. В съобщението си клубът определи Мбапе като френски национал за младежи до 21 години и посочи, че новият договор е част от дългосрочния план за развитието му. „Това е огромно удовлетворение и голяма гордост за мен. Много съм щастлив да продължа приключението си с Лил“, заяви футболистът.

Мбапе премина в Лил през лятото на 2024 г., след като напусна школата на Пари Сен Жермен. На 4 юли същата година той подписа първия си професионален договор с клуба. В дебютния си сезон записа 14 мача, а през кампанията 2025/2026 г. участва в 22 срещи и отбеляза три гола.

През настоящия сезон Мбапе има 12 мача във всички турнири, два гола и три асистенции. Той започна кариерата си като централен полузащитник, но постепенно беше преместен по-напред и използван и като дясно крило. През септември 2026 г. направи дебюта си за младежкия национален отбор на Франция.

Новият договор идва непосредствено след силен период за Лил. На 25 ноември тимът победи Байерн Мюнхен с 2:1 в Шампионската лига, а удар на Мбапе при резултат 1:1 срещна гредата. Френският отбор се намира на трето място в Лига 1, а победата над германския шампион съхрани шансовете му за продължаване в европейския турнир.

„Благодарен съм на Лил, който винаги ме подкрепяше и не ме изостави, включително по време на контузиите ми“, каза още Мбапе. Според клуба той е преминал през няколко физически проблема, но през последните два сезона е разширил ролята си в състава и е започнал да допринася по-често в атака.

Източници: losc.fr, championat.ru, lemonde.fr