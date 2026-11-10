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Мира Андреева разкри тайната зад спокойствието си: Вдъхновява се от Федерер преди всеки мач

Мира Андреева разкри тайната зад спокойствието си: Вдъхновява се от Федерер преди всеки мач

10 Ноември, 2026 21:18 546 0

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19-годишната рускиня демонстрира отлична игра и загуби само четири гейма при категоричната си победа над Елина Свитолина

Мира Андреева разкри тайната зад спокойствието си: Вдъхновява се от Федерер преди всеки мач - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мира Андреева започна по впечатляващ начин участието си в индивидуалната надпревара на Финалите на WTA. Въпреки сериозното напрежение, за което призна след двубоя, 19-годишната рускиня демонстрира отлична игра и загуби само четири гейма при категоричната си победа над Елина Свитолина.

След срещата възпитаничката на Кончита Мартинес гостува в студиото на „Тенис Чанъл“, където разкри колко трудно ѝ е било да овладее емоциите си. „Нямате представа колко бях притеснена днес. Вероятно колкото преди финала на „Ролан Гарос“, сподели Андреева.

Младата тенисистка призна, че в началото краката ѝ са треперели при всяка крачка, а ръката ѝ се е движела неконтролируемо при изпълнението на сервис. Въпреки това тя успя да запази самообладание и да не позволи на нервите да повлияят на представянето ѝ.

„Много съм доволна от начина, по който контролирах нервите си, защото изобщо не беше лесно“, коментира рускинята.

Един от най-интересните моменти в интервюто беше свързан с психологическата подготовка на Андреева. Освен че работи със специалист, тя има и необичаен ритуал преди всяко излизане на корта – гледа най-добрите моменти от легендарния финал на Australian Open през 2017 година между Роджър Федерер и Рафаел Надал.

„Вече знам почти всяка една точка наизуст, защото си пускам тези кадри преди всеки мач“, разкри тя.

Андреева обясни, че играта на швейцарската легенда ѝ помага да намери необходимото спокойствие и да се стреми към по-голяма лекота на корта.

„Когато наблюдавам Роджър, искам и аз да играя с такава лекота. Искам да изглежда така, сякаш нищо на корта не може да ме смути“, сподели младата състезателка.

Тя се върна и към разочарованието от 2025 година, когато беше резерва за индивидуалната надпревара на Финалите на WTA и успя да участва единствено в турнира на двойки заедно с Диана Шнайдер. Този спомен се превърнал в допълнителна мотивация през настоящия сезон.

„Опитвах се да подхождам към всяка среща така, сякаш е последната в живота ми, за да събера нужните точки и да се класирам. Изключително щастлива съм, че дългият сезон даде резултат“, заяви Андреева.

По отношение на напрежението тя цитира известната фраза на легендата Били Джийн Кинг: „Напрежението е привилегия“. Рускинята е наясно, че вълнението ще бъде част от кариерата ѝ, но възнамерява да го превърне в свое предимство.

След убедителния старт Андреева вече насочва вниманието си към следващото сериозно изпитание – сблъсъка с Арина Сабаленка.


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