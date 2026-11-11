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Линда Носкова е първата полуфиналистка в Индиън Уелс

Линда Носкова е първата полуфиналистка в Индиън Уелс

11 Ноември, 2026 09:20 418 0

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Шампионката от „Уимбълдън“ победи Коко Гоф с 6:3, 6:3. Американката ще спори с Марта Костюк за второто място в групата

Линда Носкова е първата полуфиналистка в Индиън Уелс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Линда Носкова стана първата полуфиналистка във финалния турнир на Женската тенис асоциация в Индиън Уелс. Шампионката от „Уимбълдън“ победи Коко Гоф с 6:3, 6:3 за 75 минути и записа втора победа в група 1.

Чехкинята, която участва за първи път в надпреварата, все още няма загубен сет. Носкова наложи предимството си още в началото на двата сета и изгради аванс от 4:1. Тя проби сервиса на Гоф пет пъти, реализира пет от деветте си възможности за пробив и спечели 18 от 24 точки при втори сервис на американката.

„Първо, дори не знаех, че съм на полуфинал. Веднага след мача вече мислех как ще играя с Джеси Пегула след два дни“, каза Носкова пред журналисти.

Гоф призна, че сервисът ѝ не е бил достатъчно ефективен, за да окаже по-силен натиск в подаванията на съперничката. „Ако сервирах по-добре, може би щях да окажа повече натиск в тези геймове“, заяви американката.

След успеха си Носкова е недостижима на едно от първите две места в групата. Гоф и Джесика Пегула са с по една победа и една загуба, докато Марта Костюк отпадна след второто си поражение.

Пегула запази шансовете си с победа над украинката с 6:2, 7:5. Костюк влезе в турнира като резерва на световната №1 Елена Рибакина, която се отказа заради заболяване, но не успя да спечели мач в Индиън Уелс.

В последния кръг Носкова ще срещне Пегула, а Гоф ще играе с Костюк. Американката трябва задължително да спечели срещу украинката, за да продължи към полуфиналите. Победителката от двубоя ще заеме второто място в група 1. Финалният турнир на WTA в Индиън Уелс се провежда от 8 до 15 ноември 2026 г.


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