Антоанета Костадинова пета на световното в Доха

Антоанета Костадинова започна с пето място участието си на световното първенство по спортна стрелба в Доха. Българката събра 566 точки в дисциплината 25 метра стандартен пистолет и остана на една точка от третото място.

Състезанието беше спечелено от китайката Сяо Цзяруйсюан с 569 точки. Втора остана Вероника Майор от Унгария с 568 точки, а третата позиция зае индийката Ниведита Велоор Наир с 567 точки. Четвърта се нареди друга представителка на Китай – Юеюе Джан, с 566 точки, но с повече вътрешни десетки от Костадинова.

Адиел Дунева зае 28-о място с 523 точки. Тя също представи България в дисциплината 25 метра стандартен пистолет, в която участваха 30 състезателки.

В следващата индивидуална дисциплина от програмата на българския отбор са заявени Антоанета Костадинова, Адиел Дунева и Мирослава Минчева. Световното първенство в Доха продължава до 14 ноември.