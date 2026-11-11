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Антоанета Костадинова пета на световното в Доха
  Тема: Български спортни успехи

Антоанета Костадинова пета на световното в Доха

11 Ноември, 2026 19:04 495 0

  • антоанета костадинова-
  • спортна стрелба-
  • световно първенство-
  • доха-
  • адиел дунева

Българката записа 566 точки в дисциплината 25 метра стандартен пистолет

Антоанета Костадинова пета на световното в Доха - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Антоанета Костадинова започна с пето място участието си на световното първенство по спортна стрелба в Доха. Българката събра 566 точки в дисциплината 25 метра стандартен пистолет и остана на една точка от третото място.

Състезанието беше спечелено от китайката Сяо Цзяруйсюан с 569 точки. Втора остана Вероника Майор от Унгария с 568 точки, а третата позиция зае индийката Ниведита Велоор Наир с 567 точки. Четвърта се нареди друга представителка на Китай – Юеюе Джан, с 566 точки, но с повече вътрешни десетки от Костадинова.

Адиел Дунева зае 28-о място с 523 точки. Тя също представи България в дисциплината 25 метра стандартен пистолет, в която участваха 30 състезателки.

В следващата индивидуална дисциплина от програмата на българския отбор са заявени Антоанета Костадинова, Адиел Дунева и Мирослава Минчева. Световното първенство в Доха продължава до 14 ноември.


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