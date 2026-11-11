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Марек назначи Александър Александров – Алвеша за старши треньор

Марек назначи Александър Александров – Алвеша за старши треньор

11 Ноември, 2026 19:43 512 0

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  • цска 1948-
  • втора лига-
  • черноморец бургас

40-годишният специалист поема тима от Дупница

Марек назначи Александър Александров – Алвеша за старши треньор - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Александър Александров е новият наставник на Марек. 40-годишният специалист, познат във футболните среди с прозвището Алвеша, поема тима от Дупница и ще дебютира начело на отбора в съботното домакинство срещу Черноморец (Бургас) от Втора лига.

Александров има сериозен опит в работата си с ЦСКА 1948, където в продължение на няколко години преминава през различните нива на клуба. Той последователно ръководи третия, втория и представителния състав на „червените“.

Под негово ръководство първият отбор на ЦСКА 1948 завърши на второ място в Първа лига. През това лято специалистът изведе тима и до отстраняването на Спартак Търнава във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. В следващия етап българският състав отпадна от гръцкия гранд Панатинайкос след продължения.

Като футболист Александров е носил екипите на Левски, Славия, Берое и Етър, но най-продължителният му престой на терена е с Черно море.

От Марек приветстваха новия си треньор с кратко послание на официалния сайт на клуба: „Добре дошъл в Марек, Алвеш! Успех!“


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