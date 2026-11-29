Мачът Арда и ЦСКА 1948 от 16-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион „Арена Арда“ в Кърджали започна с 40 минути закъснение заради падналия сняг и необходимостта теренът да бъде изчистен.

От домакините по-рано призоваха привържениците да се включат в почистването на игрището. „Надяваме се с ваша помощ да създадем възможно най-добри условия за провеждане на футболната среща“, заявиха от Арда.

Двата отбора са в горната половина на таблицата

Преди срещата Арда заемаше шестото място, докато ЦСКА 1948 беше четвърти с осем точки повече. За столичния тим това е последното гостуване през 2026 година.

Първият двубой между съперниците през настоящия сезон завърши с победа 2:1 за ЦСКА 1948. Арда търси реванш пред собствена публика, докато гостите се стремят да запазят позицията си в челната част на класирането.

За Арда започнаха Анатолий Господинов, Виктор Попов, Адама Траоре, Мартин Паскалев, Димитър Велковски, Лъчезар Котев, Вячеслав Велев, Светослав Ковачев, Бирсент Карагарен, Станислав Иванов и Преслав Бачев. ЦСКА 1948 излезе с Петър Маринов, Диего Медина, Ектор Куеляр, Бенаиса Бенамер, Емерсон Барбоса, Огнен Гашевич, Моатаз Земземи, Жул Майер, Елиас Франко, Браян Собреро и Данило Тарасенко.

Източници: sportal.bg, topsport.bg