Арда победи ЦСКА 1948 с 2:1 в мач от 16-ия кръг на Първа лига. Двубоят се игра на стадион „Арена Арда“ в Кърджали при тежки зимни условия, а началото му беше забавено заради силния снеговалеж и необходимостта от почистване на терена.

Домакините поведоха в 37-ата минута чрез Лъчезар Котев. ЦСКА 1948 реагира бързо и четири минути по-късно Елиаш Франко възстанови равенството с атрактивно изпълнение. В добавеното време на първата част Светослав Ковачев отново изведе Арда напред с точен удар.

След почивката нови голове не паднаха и кърджалийският тим запази преднината си до края. Вратарят на ЦСКА 1948 Петър Маринов се намеси решаващо на няколко пъти, но гостите не успяха да стигнат до второ изравняване.

Арда се доближи до челната група

Преди срещата Арда беше на шесто място с 22 точки, докато ЦСКА 1948 заемаше четвъртата позиция с 30. След успеха си домакините събраха 25 точки, а „червените“ останаха с досегашния си актив.

Победата има и реваншистки оттенък за Арда. В първия мач между двата отбора през сезона ЦСКА 1948 спечели с 2:1 като домакин. Кърджалийци прекъснаха и серията си от два шампионатни мача без победа.

Следващият мач на Арда в първенството е срещу Дунав на 6 декември. За ЦСКА 1948 поражението в Кърджали е първо след серия от мачове без загуба при треньора Огнян Младенов.

„Промяната е с цел да бъде осигурено необходимото време за почистване на терена“, съобщиха от ЦСКА 1948 за забавянето на началото.

Източници: focus-news.net, gong.bg, bnrnews.bg