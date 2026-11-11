Никола Цолов отново седна зад волана на болид от Формула 1

Българският пилот Никола Цолов направи втори тест с болид на Рейсинг Булс. „Българският лъв“ проведе подготовка на емблематичната писта „Хунгароринг“ в Унгария, където имаше възможност да кара VCARB 02 – автомобила на тима от миналия сезон.

Подобни тестове са изключително важни за развитието на младите състезатели, особено когато предстои преминаване от Формула 2 към най-високото ниво в автомобилния спорт – Формула 1. Те дават ценен опит и възможност за адаптация към спецификата на болидите от кралския клас.

Това не е първото подобно изпитание за Цолов през тази година. През август българинът отново кара VCARB 02, като тогава тестовете се проведоха на италианската писта „Имола“. Целта бе той да покрие необходимите изисквания за получаване на лиценз за участие във Формула 1.