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Никола Цолов отново седна зад волана на болид от Формула 1

Никола Цолов отново седна зад волана на болид от Формула 1

11 Ноември, 2026 20:16 622 8

  • никола цолов-
  • формула 1-
  • рейсинг булс-
  • формула 2-
  • хунгароринг

„Българският лъв“ проведе подготовка на емблематичната писта „Хунгароринг“

Никола Цолов отново седна зад волана на болид от Формула 1 - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският пилот Никола Цолов направи втори тест с болид на Рейсинг Булс. „Българският лъв“ проведе подготовка на емблематичната писта „Хунгароринг“ в Унгария, където имаше възможност да кара VCARB 02 – автомобила на тима от миналия сезон.

Подобни тестове са изключително важни за развитието на младите състезатели, особено когато предстои преминаване от Формула 2 към най-високото ниво в автомобилния спорт – Формула 1. Те дават ценен опит и възможност за адаптация към спецификата на болидите от кралския клас.

Това не е първото подобно изпитание за Цолов през тази година. През август българинът отново кара VCARB 02, като тогава тестовете се проведоха на италианската писта „Имола“. Целта бе той да покрие необходимите изисквания за получаване на лиценз за участие във Формула 1.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Леле, няма да мога да спя сега

    0 6 Отговор
    кога ли Цолича ще стане пилот от Ф1 - направо не е истина - България на Марс, нъмбър уан нъправо.
    Най новия ултра Ф1 рейс - Тракия-ринг - около Ямбол, в мъгла, между тирове, яко а?
    Цолича газ до ламарината - минава под тировете

    20:25 11.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 На тези над мен ще кажа

    5 1 Отговор
    Великата ви Русия, от 140 милиона население нямат пилот във формула 1.
    А, за малко да забравя.
    И пишат на БЪЛГАРСКИ!!!

    Коментиран от #8

    20:32 11.11.2026

  • 5 БеГемот

    0 3 Отговор
    Да не слагаме тигана ...преди да извадим рибата а?!

    Коментиран от #6

    20:34 11.11.2026

  • 6 Без значение е дали този или следващият

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "БеГемот":

    Живот и здраве, ще имаме пилот във Ф1

    Коментиран от #7

    20:36 11.11.2026

  • 7 За този

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Без значение е дали този или следващият":

    или следващият сезон.

    20:37 11.11.2026

  • 8 Да знаеш

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "На тези над мен ще кажа":

    Русия е имала досега четирима пилоти във Ф1.

    20:41 11.11.2026

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