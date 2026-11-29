Андреа Кими Антонели спечели Гран при на Катар и записа първата си победа като световен шампион във Формула 1. Пилотът на Мерцедес триумфира на пистата „Лусайл“ в 57-обиколкова надпревара и стигна до десетия си успех през сезона.

Джордж Ръсел потегли от първата позиция и запази лидерството в началото, но състезанието се промени при вторите спирания в бокса. В пода на автомобила на британеца попаднаха отломки, които намалиха аеродинамичното притискане и забавиха обслужването му. Отстраняването им удължи престоя в бокса до 10,3 секунди.

Антонели се възползва от ситуацията, пое водачеството и не го изпусна до финала. Италианецът завърши с аванс от 31,476 секунди пред Ръсел, а Мерцедес записа двоен успех. Формула 1 обяви резултата с краткото съобщение: „Кими Антонели печели Гран при на Катар!“

Пиастри отново на подиума

Оскар Пиастри зае третото място с изоставане от 33,017 секунди и се качи на подиума за втори пореден път. Макс Верстапен завърши четвърти, а Ландо Норис остана пети. В зоната на точките влязоха още Люис Хамилтън, Шарл Леклер, Исак Хаджар, Лиам Лоусън и Габриел Бортолето.

Надпреварата беше повлияна и от виртуална кола за сигурност, въведена след натрупване на отломки по трасето. Част от пилотите използваха неутрализацията за първите си задължителни спирания, докато пилотите на Ферари останаха на пистата и временно излязоха начело.

Антонели води с 111 точки

Кръг преди края на сезона Антонели има 427 точки и аванс от 111 пред Верстапен. Четвъртото място в Катар гарантира на нидерландеца вицешампионската титла за втора поредна година. В битката за третото място Джордж Ръсел изпревари Люис Хамилтън, като разликата между двамата британци е седем точки.

При конструкторите Мерцедес премина границата от 700 точки и вече има 709. Ферари изостава със 188 точки, а Ред Бул и италианският тим са с по 456 точки в спор за третото място. Предимството е за Ред Бул заради по-големия брой победи.

Последното състезание за сезона е Гран при на Абу Даби на пистата „Яс Марина“. То ще се проведе на 6 декември и ще бъде 23-ият кръг от календара на Формула 1 за 2026 г.

Източници: sportal.bg, formula1.com