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Никола Цолов започна втория си тест с болид от F1

Никола Цолов започна втория си тест с болид от F1

12 Ноември, 2026 11:22 753 2

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Българският пилот кара VCARB 02 на „Рейсинг Булс“ на „Хунгароринг“. Първият ден премина при хладно и влажно време, без мократа настилка да прекъсне програмата

Никола Цолов започна втория си тест с болид от F1 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Никола Цолов започна втория си частен тест с болид от Формула 1 на пистата „Хунгароринг“ в Унгария. Двудневната сесия се провежда на 11 и 12 ноември, като първият ден премина при хладно и влажно време край Будапеща. Мократа настилка не попречи на изпълнението на програмата, а вторият ден от изпитанията продължава.

19-годишният български пилот кара VCARB 02 на „Рейсинг Булс“ от сезон 2025, задвижван от двигател на „Хонда“. Тестът е част от програмата на ФИА за изпитания с предишни автомобили, известна като TPC. Тъй като сесията е частна, отборът не публикува официални времена за обиколките. В социалните мрежи обаче се появиха видеокадри от карането на Цолов по унгарското трасе.

Това е вторият тест на Цолов с болид от Формула 1. На 27 август 2026 г. той дебютира зад волана на VCARB 02 по време на изпитанията на италианската писта „Имола“. Тогава измина 702 километра в 143 обиколки и покри изискването от 300 километра за получаване на суперлиценз.

На 30 октомври Цолов направи и официалния си дебют във Формула 1 уикенд. Българинът замени Лиъм Лоусън в първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико Сити и завърши на 12-о място, като изостана с 0,126 секунди от съотборника си Арвид Линдблад.

Изпитанията на „Хунгароринг“ се провеждат преди последните два кръга от сезона във Формула 2, които ще се състоят в Катар и Абу Даби. Цолов се бори за титлата в шампионата, а представянето му е част от оценката преди решението за пилотския състав на „Рейсинг Булс“ през 2027 г.

Според международни издания ръководството на „Ред Бул“ разглежда българина като един от кандидатите за титулярно или резервно място в отбора. Окончателният състав за следващия сезон все още не е обявен.


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    Стига тия тестове.Да ги почва в истинско състезание.Ще съберем някой лев ако трябва га.анции

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  • 2 Иван

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