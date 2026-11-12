Хари Кейн е ядосан на свои съотборници в националния отбор

Хари Кейн е раздразнен от футболисти, които отказват повиквателни за националния отбор на Англия, разкри селекционерът Томас Тухел. Нападателят предстои да изведе „трите лъва“ срещу Хърватия в мач от Лигата на нациите и при участие ще се превърне в най-игралия футболист за мъжкия тим на страната.

Кейн е изравнил рекорда на Питър Шилтън от 125 мача. Срещата с Хърватия ще бъде неговата №126 и ще го изведе еднолично начело в класацията. Специално преди двубоя е планирана церемония, на която Шилтън ще отдаде почит на новия рекордьор.

На пресконференция преди мача Тухел заяви, че капитанът не разбира решенията на свои съотборници да пропускат лагери, когато са преценили, че възможността да участват е „50 на 50“.

„Той никога не би отказал. Никога“, каза Тухел за Кейн.

Селекционерът добави, че още при поемането на поста двамата са обсъждали стандартите за участие в националния отбор. Според Тухел Кейн държи футболистите да идват на лагерите с усещането, че представянето на страната е най-голямата чест.

Тухел посочи и принципа, който иска да наложи в състава: играч, пропуснал лагер без достатъчно сериозна причина, да рискува мястото си в отбора. В този контекст се вписва и отсъствието на Коул Палмър от ноемврийската селекция.

Полузащитникът на „Челси“ не беше включен в групата за мачовете с Хърватия и Испания. Палмър се оттегли от предишния лагер на Англия, като причината беше представена различно в отделни публикации — като натоварен график или като проблем, свързан с контузия.

Sky Sports съобщи, че Тухел е оставил Палмър извън състава, след като футболистът е пропуснал предишния лагер и е загубил възможност да впечатли селекционера. Самият треньор обаче е посочил, че решението не е лично и че вратата към националния отбор остава отворена.

Кейн влиза в срещата с Хърватия като рекордьор по голове за Англия с 91 попадения. Нападателят не крие амбицията си да стигне до 100 гола възможно най-бързо.

„Сега не е време за почивка“, заяви Кейн.

Капитанът смята, че има още години пред себе си в националния отбор. Той е предупредил Деклан Райс и Джуд Белингам, че ще се опита да им остави висок стандарт за догонване, като говори за възможност да достигне първо 140, а след това и 150 участия с екипа на Англия.

Кейн признава, че най-големият му страх е да приключи кариерата си с усещането, че е можел да направи повече. Преди това обаче го очаква рекордната вечер на „Уембли“, където ще получи признание за постижението си и за спечелената „Златна топка“.