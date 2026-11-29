Хъл Сити спечели с 3:2 гостуването си на Кристъл Палас в мач от 12-ия кръг на Висшата лига. Домакините владееха топката през по-голямата част от срещата, но гостите бяха по-ефективни пред гола и стигнаха до успеха с три попадения до 80-ата минута.

Оливър Макбърни откри резултата в 38-ата минута с глава след изпълнение на корнер от Ригън Слейтър. Кристъл Палас имаше повече притежание, но не успя да отправи точен удар преди почивката. В началото на второто полувреме Сорба Томас удвои аванса на Хъл с нисък удар от наказателното поле.

В 80-ата минута Слейтър направи резултата 3:0 с изстрел извън наказателното поле след подаване на Макбърни. Кристъл Палас отговори късно. Йорген Странд Ларсен намали в 90-ата минута, а Адам Уортън вкара втория гол за домакините в петата минута на добавеното време. За обрат обаче нямаше време.

Статистиката показа разликата между владеенето и реалната заплаха. Кристъл Палас контролираше 67 процента от игровото време и изпълни четири корнера, но отправи само пет удара, без нито един точен. Хъл Сити имаше 11 опита към вратата и пет попадения в рамките ѝ.

Палас остана без победа в първенството под ръководството на Франк

Поражението продължи трудния период за Кристъл Палас, който преди срещата беше в серия от пет поредни загуби във Висшата лига. Това беше и първият домакински мач от първенството за Томас Франк начело на отбора. Преди двубоя датският треньор определи Хъл като съперник, който „се бори с всеки сантиметър от тялото си“ и предупреди, че ще бъде много трудно да бъде пробит.

Хъл Сити затвърди добрия си старт в елита с победа, постигната въпреки по-малкото владение на топката. Следващият мач на Кристъл Палас е гостуване на Челси на 2 декември, а в същия ден Хъл Сити приема Нотингам Форест.

Източници: skysports.com, theguardian.com, sports.yahoo.com