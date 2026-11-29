Тотнъм победи Съндърланд с 2:0 като гост в мач от 12-ия кръг на Висшата лига. Джеймс Мадисън отбеляза и двата гола за лондончани, а домакините играха с десет футболисти почти целия двубой след червен картон на Томас Мюние.

Мюние беше отстранен в 12-ата минута. Тотнъм се възползва от численото си предимство и поведе в 35-ата минута. Анди Робъртсън намери Мадисън, който завърши атаката с прецизен удар в ъгъла на вратата.

Съндърланд запази минималното изоставане до 70-ата минута, когато Мадисън се разписа директно от корнер. Попадението сложи край на интригата и донесе четвърта победа за Тотнъм в последните пет мача от първенството. Това беше и вторият пореден успех на тима след домакинското 2:0 срещу Ипсуич.

Статистиката потвърди предимството на гостите. Тотнъм владееше топката в 76 процента от времето и отправи 10 удара, четири от които бяха точни. Съндърланд завърши със седем удара и само един точен опит.

Преди срещата Тотнъм беше десети с 15 точки, а Съндърланд заемаше 18-ото място с 9 точки. Успехът изкачи лондончани до 18 точки, докато Съндърланд остана в зоната на изпадащите с 9.

Тотнъм ще изиграе следващия си мач на 2 декември, когато приема Фулъм. В същия ден Съндърланд гостува на Ливърпул.

Източници: theguardian.com, skysports.com