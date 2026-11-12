Силният сезон на Никола Цолов не беше достатъчен за място във Формула 1 през 2027г.

Никола Цолов няма да се състезава във Формула 1 през сезон 2027, след като Racing Bulls потвърди Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад като свои пилоти. Така българският състезател остана извън титулярния състав на отбора, въпреки че беше сред основните кандидати за мястото на Лоусън.

„Радваме се, че ще продължим с Лиъм и Арвид през 2027 г. И двамата показаха способност и потенциал през сезона. Нямам никакво съмнение, че това е най-добрият състав за нас, който съчетава опит и амбиция“, заяви ръководителят на Racing Bulls Алън Пермейн.

Решението е свързано с представянето на Лоусън през сезона. Новозеландецът има 89 точки и заема осмо място в класирането при пилотите, докато Линдблад е с 38 точки. Само Лоусън е донесъл 75 точки за Racing Bulls, който се движи на пета позиция при конструкторите и е на път да запише най-доброто класиране в историята си. Автоспорт посочи именно приноса на 24-годишния пилот и силните му резултати в последните състезания като решаващи за избора.

Силен сезон на Цолов не беше достатъчен

Цолов прекара сезона като един от водещите пилоти във Формула 2. Българинът спечели четири основни състезания, беше част от младежката програма на Red Bull и получи възможности за тестове с болид от Формула 1. Той участва и в първа свободна тренировка в Мексико.

През юли Пермейн определи Цолов като „следващия на опашката“ за място в Racing Bulls. Тогава българинът водеше шампионата във Формула 2, а двамата титулярни пилоти имаха договори, изтичащи в края на сезона. Впоследствие Цолов остана втори във временното класиране, но развитието на Лоусън промени съотношението в избора.

„Ако се придържаме към тази философия, трудният избор между Лиъм Лоусън и Никола Цолов трябва да завърши в полза на Цолов“, заяви през октомври бившият ръководител на програмата за млади пилоти на Red Bull Хелмут Марко. Позицията му беше свързана с традиционната политика на компанията да развива собствени таланти.

Какво следва за българския пилот

Въпреки решението Цолов остава част от системата на Red Bull и разполага с опит в автомобил от Формула 1. Racing Bulls не е обявил публично каква ще бъде ролята му през 2027 г. В официалното съобщение са посочени само титулярите Лоусън и Линдблад.

Изборът на Racing Bulls сложи край на продължилите месеци спекулации, но не затвори пътя на Цолов към Формула 1. Пермейн вече заяви, че младият българин е сред следващите кандидати за повишение, а настоящото решение оставя възможност бъдещият му шанс да зависи от представянето му в следващия етап от кариерата.