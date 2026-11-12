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Кристиано Роналдо стартира нов телевизионен проект
  Тема: Известни личности

Кристиано Роналдо стартира нов телевизионен проект

12 Ноември, 2026 22:16 115 1

  • кристиано роналдо-
  • day 1s-
  • тиери анри-
  • деймиън луис-
  • матю вон

Португалецът е изпълнителен продуцент на сериал за британския футбол

Кристиано Роналдо стартира нов телевизионен проект - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо направи още една крачка в света на киното и телевизията, след като обяви началото на снимките на новия сериал „Day 1s“. Продукцията ще бъде посветена на британския футбол, а португалската суперзвезда участва в проекта като изпълнителен продуцент.

Историята ще се фокусира върху измислен футболен агент, чиято роля е поверена на популярния британски актьор Деймиън Луис. Сред участниците в проекта ще бъде и бившият френски национал Тиери Анри.

Зад сериала стои студиото „UR•Marv Studios“, което Роналдо управлява съвместно с филмовия продуцент Матю Вон. Португалецът вече показа, че има амбиции и извън футболния терен, като новата продукция е поредната стъпка в развитието му като предприемач в развлекателната индустрия.

Нападателят на Ал-Насър сподели новината със своите последователи в Instagram, където публикува снимки от снимачната площадка. Сред кадрите имаше и обща фотография с Матю Вон.

„Невероятни новини! Започна заснемането на първия ми сериал „Day 1s“. Всички подробности ще бъдат разкрити по-късно“, написа Роналдо.

Засега не са обявени повече подробности около сюжета и премиерната дата на сериала, но участието на известни имена от футбола и киното вече привлича внимание към проекта.



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