Лионел Меси ще участва в прощалния мач на Карлос Тевес, потвърдиха организаторите. Срещата ще се проведе на 20 декември на стадион „Ла Бомбонера“ в Буенос Айрес, а присъствието на Кристиано Роналдо остава очаквано, но непотвърдено.

„За нас ще бъде истинска чест да приветстваме най-добрия играч в света на последния танц на Апача“, написаха организаторите. Тевес е известен с прякора „Апача“, а двубоят ще отбележи края на кариерата му, която приключи през 2022 г.

Тевес е заявил още миналата година, че иска Меси и бившия си съотборник от Манчестър Юнайтед Кристиано Роналдо да бъдат в противоположни отбори. Засега обаче организаторите са потвърдили само участието на аржентинската звезда.

Роналдо и Тевес са играли заедно в Манчестър Юнайтед, но португалецът не е сред официално обявените имена за срещата. Така възможността двамата най-разпознаваеми футболисти на своето поколение отново да се изправят един срещу друг остава условна.

Сред останалите потвърдени участници са Рио Фърдинанд, Серхио Агуеро, Леандро Паредес, Джанлуиджи Буфон и Мартин Палермо. Всички те са свързани с различни етапи от кариерата на Тевес – от времето му в Англия и Италия до годините в аржентинския футбол.

Меси и Роналдо за последно се срещнаха в официален мач през 2020 г., когато аржентинецът играеше за Барселона, а португалецът – за Ювентус. Три години по-късно двамата отново бяха на терена в демонстративна среща между Пари Сен Жермен и сборен отбор на „Рияд Сезън“ след трансфера на Роналдо в Саудитската професионална лига.

Предстоящият мач има и личен контекст за Меси и Тевес. Двамата са били съотборници в националния отбор на Аржентина и са участвали заедно на световните първенства през 2006 и 2010 г. Тевес започва кариерата си в Бока Хуниорс, а по-късно играе за Коринтианс, Уест Хем, Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити и Ювентус, преди да се върне в клуба от Буенос Айрес.

„Ла Бомбонера“ ще бъде домакин на последното му официално футболно честване. Дали срещата ще събере едновременно Меси и Роналдо, ще стане ясно с окончателния списък на участниците.