Тухел и Кейн отчетоха пропуски; Билич: Хърватия заслужаваше повече

Хари Кейн отбеляза победния гол от дузпа, а Англия се наложи с 2:1 над Хърватия на „Уембли“ и си осигури място на четвъртфиналите в Лигата на нациите. Успехът дойде в рекордния 126-и мач на нападателя за националния отбор, като Кейн вече е най-игралият футболист в историята на английския мъжки състав.

Морган Роджърс даде преднина на домакините в 24-ата минута, но Петар Сучич изравни за Хърватия в 59-ата. Пет минути по-късно Англия получи дузпа след намеса на системата за видеоповторения, а Кейн изпрати топката във вратата в 64-ата минута. Това беше неговият 92-и гол с екипа на Англия.

Тухел и Кейн отчетоха пропуски

Селекционерът на Англия Томас Тухел заяви, че отборът му е заслужавал победата, но призна, че домакините са допуснали спадове в концентрацията.

„Създадохме достатъчно положения, за да вкараме и трети гол. След изравняването показахме добра реакция и свършихме работата“, каза Тухел.

Кейн също посочи грешките в играта на Англия, въпреки че оцени високо резултата.

„Дадохме прекалено много лесни топки, особено в собствената си половина, което прекъсна ритъма ни. В крайна сметка най-важното беше да спечелим“, заяви капитанът.

Пред „Уембли“ Кейн беше почетен от принца на Уелс и от Питър Шилтън, чийто рекорд от 125 мача той подобри. Хърватският капитан Лука Модрич, бивш съотборник на Кейн в „Тотнъм“, също участва в церемонията.

Билич: Хърватия заслужаваше повече

Славен Билич не скри разочарованието си от резултата, но защити представянето на хърватския отбор. Пред „Гол“ хърватският селекционер заяви, че тимът е показал характер след тежкото поражение със 7:0 в предишния мач между двата състава.

„Мисля, че заслужавахме повече от загуба. Не съм щастлив от резултата, но съм доволен от начина, по който играхме“, каза Билич.

Той допълни, че Хърватия е изпълнила тактическите си задачи и е имала ситуации за още един гол. Билич постави под въпрос и решението за дузпата, като го определи като спорно, но уточни, че е видял повторението само веднъж.

Как видяха мача европейските медии

Британският „Гардиън“ постави рекорда на Кейн в центъра на своя анализ, но отбеляза, че церемонията преди мача и честването на нападателя са изместили футбола на заден план. Изданието посочи, че Англия не е играла с достатъчно острота, а Хърватия е реагирала след разгрома със 7:0.

„Индипендънт“ определи дузпата на Кейн като момента, решил срещата, и акцентира върху класирането на Англия за четвъртфиналите. Испанският „АС“ също представи мача като голямата вечер на Кейн, който съчета рекордното участие, 92-ия си гол и мястото на Англия сред осемте най-добри в турнира.

Англия ще завърши груповата фаза с гостуване на Испания на 15 ноември. Победа в Мадрид ще даде на отбора възможност да завърши на първо място в група А3.

Източници: theguardian.com, the-independent.com, gol.dnevnik.hr