Линдзи Вон показа последиците след деветата си операция

Линдзи Вон претърпя успешно девета операция след тежкото падане на олимпийските игри в Милано/Кортина. При интервенцията от левия крак на 42-годишната американска скиорка са премахнати всички пластини и винтове.

„Отне повече от 5 часа, за да бъдат премахнати всички пластини и винтове от крака ми“, съобщи Вон.

Вон получи сложна фрактура на левия пищял при падането си. По-късно тя разкри, че лекарите са спасили крака ѝ от ампутация.

Снимка: Instagram

Отстраняването на имплантите ще позволи на хирурзите да възстановят предната кръстна връзка на коляното. Тя е била скъсана още при тренировка преди олимпийските игри.

Очаква се възстановяването да продължи между шест и девет месеца. През този период костите трябва да зараснат след изваждането на винтовете.

Въпреки продължителната рехабилитация Линдзи Вон заяви, че иска да се върне на състезателната писта.