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Линдзи Вон показа последиците след деветата си операция

Линдзи Вон показа последиците след деветата си операция

13 Ноември, 2026 13:31 556 6

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  • олимпийски игри-
  • операция-
  • възстановяване

От крака на американската скиорка са извадени всички пластини и винтове. Предстои възстановяване между шест и девет месеца

Линдзи Вон показа последиците след деветата си операция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Линдзи Вон претърпя успешно девета операция след тежкото падане на олимпийските игри в Милано/Кортина. При интервенцията от левия крак на 42-годишната американска скиорка са премахнати всички пластини и винтове.

„Отне повече от 5 часа, за да бъдат премахнати всички пластини и винтове от крака ми“, съобщи Вон.

Вон получи сложна фрактура на левия пищял при падането си. По-късно тя разкри, че лекарите са спасили крака ѝ от ампутация.

Линдзи Вон показа последиците след деветата си операция
Снимка: Instagram

Отстраняването на имплантите ще позволи на хирурзите да възстановят предната кръстна връзка на коляното. Тя е била скъсана още при тренировка преди олимпийските игри.

Очаква се възстановяването да продължи между шест и девет месеца. През този период костите трябва да зараснат след изваждането на винтовете.

Въпреки продължителната рехабилитация Линдзи Вон заяви, че иска да се върне на състезателната писта.


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