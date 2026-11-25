Байерн Мюнхен и агенцията, която представлява Джамал Мусиала – 11WINS, публикуваха съвместно изявление след проведена във вторник среща между двете страни. Основен акцент в разговорите е било здравословното състояние на германския национал и процесът по неговото възстановяване.

От баварския клуб и обкръжението на футболиста бяха категорични, че здравето на Мусиала е на първо място. Двете страни подчертаха, че играчът разполага с необходимата подкрепа, за да премине спокойно през възстановителния период и да се завърне на терена, когато бъде готов.

Съвместното съобщение има за цел и да внесе яснота около появилите се през последните дни информации и спекулации за медицинското състояние на 23-годишния полузащитник.

Според официалната позиция Мусиала е преминал първоначален медицински преглед на 22 април 2025 година заради епизоди на променено съзнание. Изследването е било извършено със знанието и съгласието на Байерн Мюнхен и медицинския екип на клуба, непосредствено след проявата на първите неврологични симптоми.

От германския шампион и агенцията на футболиста допълниха, че комуникацията между тях ще продължи в конструктивен дух, при взаимно доверие и спазване на принципа на конфиденциалност.