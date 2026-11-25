Двукратната олимпийска шампионка Федерика Бриньоне обяви, че прекратява състезателната си кариера заради продължаващата болка в левия крак. Италианската скиорка направи изявлението ден след като отново се качи на ските след операцията през август.

„Кракът ми боли прекалено много и реших да не участвам повече в състезания“, каза Бриньоне във видеобръщение към феновете си, цитирано от АНСА.

36-годишната италианка е карала във вторник на пистата в Червиния. Завръщането е било 91 дни след операцията за премахване на плаката и винтовете, поставени заради тежката травма на лявото коляно. След двата дни на сняг Бриньоне е преценила, че кракът ѝ все още не е възстановен и болката е твърде силна.

„Решението е много трудно, но въпреки че направих всичко възможно, за да се върна на пистата, травмата не ми позволява да продължа“, заяви тя.

Последен старт преди края

Бриньоне все пак остави възможност за още едно състезание. Тя каза, че иска „още веднъж да отвори стартовата врата“, за да се сбогува със спорта и с хората, които са я подкрепяли. Мястото и датата на последния ѝ старт ще бъдат обявени допълнително.

На Игрите в Милано-Кортина през 2026 г. Бриньоне спечели златните медали в гигантския слалом и супергиганта. Тя стана първата италианка в алпийските ски с две олимпийски титли от едни и същи зимни игри.

Край на една от най-успешните кариери

Бриньоне има 37 победи и общо 85 подиума в Световната купа. Тя е печелила два пъти генералното класиране, а петте ѝ олимпийски медала включват още сребро и два бронза.

Италианката се завърна на олимпийската сцена по-малко от година след тежката контузия, получена през април 2025 г. Тогава тя претърпя сериозно увреждане на левия крак, което наложи продължително възстановяване и последващи хирургични интервенции.