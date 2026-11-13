Естония няма да допуска руски и беларуски спортисти до състезания на своя територия. Това е потвърдено в писмо на Министерството на културата до Международната федерация по ски и сноуборд (FIS), след като федерацията облекчи правилата за участници от двете държави.

„Правителството на Естония поддържа позицията, че състезания, в които участват спортисти от Русия и Беларус, не могат да се провеждат в Естония“, се посочва в писмото. Според ведомството допускането им би противоречало на подкрепата на Талин за Украйна и би дало възможност на Русия и Беларус да използват международното медийно внимание за пропагандни цели.

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Позицията на Талин остава непроменена

Естонското Министерство на културата припомня, че на 10 март 2022 г. правителството е прекратило издаването на туристически визи за граждани на Русия и Беларус. От 18 август същата година руски граждани не могат да влизат в страната, включително когато имат виза за участие в спортни или културни събития.

„Министерството на културата призовава всички организатори на събития да демонстрират пълна подкрепа за Украйна и да осъдят агресивната война на Русия“, се казва още в писмото до FIS.

В началото на септември FIS промени режима за спортистите от Русия и Беларус. Досега те трябваше да преминават през значително по-детайлна проверка на обстоятелствата около участието си. Сега е достатъчно да потвърдят неутралния си статут. Федерацията отмени и ограничението за състезатели, свързани с държавни структури, включително с московските клубове ЦСКА и „Динамо“.

Естония ще бъде домакин на две световни първенства

Решението на Талин засяга предстоящи международни прояви в зимните спортове. През сезон 2026/2027 в Естония няма да има кръг от Световната купа по ски бягане.

Въпреки това Отепяе ще приеме световните първенства за юноши и състезатели до 23 години в северните дисциплини от 18 до 24 януари 2027 г. В същия град от 10 до 21 февруари ще се проведе и световното първенство по биатлон.

На този фон Норвегия обяви намерение да не допуска руски и беларуски професионални спортисти и техния придружаващ персонал за състезания в страната. Финландия също въведе ограничения за краткосрочната работа на руски граждани, включително в професионалния спорт.

Източници: pravda.com.ua, rus.err.ee