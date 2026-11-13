Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Естония няма да допуска руски и беларуски спортисти
  Тема: Украйна

Естония няма да допуска руски и беларуски спортисти

13 Ноември, 2026 16:31 214 20

  • естония-
  • руски спортисти-
  • беларуски спортисти-
  • fis-
  • зимни спортове

Талин потвърди позицията си пред FIS след облекчаването на правилата за неутрални състезатели - страната ще бъде домакин на световни първенства по северни дисциплини и биатлон през 2027 г

Естония няма да допуска руски и беларуски спортисти - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Естония няма да допуска руски и беларуски спортисти до състезания на своя територия. Това е потвърдено в писмо на Министерството на културата до Международната федерация по ски и сноуборд (FIS), след като федерацията облекчи правилата за участници от двете държави.

„Правителството на Естония поддържа позицията, че състезания, в които участват спортисти от Русия и Беларус, не могат да се провеждат в Естония“, се посочва в писмото. Според ведомството допускането им би противоречало на подкрепата на Талин за Украйна и би дало възможност на Русия и Беларус да използват международното медийно внимание за пропагандни цели.

Още новини от Украйна

Позицията на Талин остава непроменена

Естонското Министерство на културата припомня, че на 10 март 2022 г. правителството е прекратило издаването на туристически визи за граждани на Русия и Беларус. От 18 август същата година руски граждани не могат да влизат в страната, включително когато имат виза за участие в спортни или културни събития.

„Министерството на културата призовава всички организатори на събития да демонстрират пълна подкрепа за Украйна и да осъдят агресивната война на Русия“, се казва още в писмото до FIS.

В началото на септември FIS промени режима за спортистите от Русия и Беларус. Досега те трябваше да преминават през значително по-детайлна проверка на обстоятелствата около участието си. Сега е достатъчно да потвърдят неутралния си статут. Федерацията отмени и ограничението за състезатели, свързани с държавни структури, включително с московските клубове ЦСКА и „Динамо“.

Естония ще бъде домакин на две световни първенства

Решението на Талин засяга предстоящи международни прояви в зимните спортове. През сезон 2026/2027 в Естония няма да има кръг от Световната купа по ски бягане.

Въпреки това Отепяе ще приеме световните първенства за юноши и състезатели до 23 години в северните дисциплини от 18 до 24 януари 2027 г. В същия град от 10 до 21 февруари ще се проведе и световното първенство по биатлон.

На този фон Норвегия обяви намерение да не допуска руски и беларуски професионални спортисти и техния придружаващ персонал за състезания в страната. Финландия също въведе ограничения за краткосрочната работа на руски граждани, включително в професионалния спорт.

Източници: pravda.com.ua, rus.err.ee


Естония
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове