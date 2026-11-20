Европейският съюз обсъжда забрана за издаване на визи на руски спортисти като част от подготвяния 22-ри пакет санкции срещу Русия. Това обяви полският премиер Доналд Туск след среща на лидерите на коалицията на желаещите в Берлин.

„Европейската комисия подготви проект на поредния пакет санкции. В него ще има и предложение за забрана на визите за руски спортисти“, заяви Туск, цитиран от полски медии и руския спортен всекидневник „Спорт-Експрес“. Премиерът уточни, че не е упълномощен да разкрива всички подробности по документа.

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По думите му санкциите трябва да бъдат засилени до края на годината, за да се окаже натиск върху Москва. Туск не посочи дали предложението се отнася до всички руски спортисти или само до състезатели, които участват под руски флаг и използват национални символи.

Европейската комисия потвърди, че работи по 22-рия пакет санкции, но не е обявила окончателния му състав или дата за представянето му. След това документът трябва да бъде разгледан и одобрен от държавите членки.

Полското радио съобщи, че сред обсъжданите варианти са указания към страните от ЕС да отказват визи на руски спортисти, които пътуват за състезания с националния флаг, химн или други официални символи. Това би означавало по-тясна мярка от пълна забрана за всички руски състезатели.

Следователно към момента няма действаща общоевропейска визова забрана за руските спортисти. Заглавията за „пълна блокада“ описват възможен сценарий, но не и вече прието решение.

В 21-вия пакет санкции, приет на 23 юли 2026 г., ЕС създаде правна основа за цялостна визова забрана за настоящи и бивши военнослужещи от руските въоръжени сили и свързани с тях формирования. Тази мярка е насочена към лица, свързани с руската война срещу Украйна, а не към спортистите като професионална група.

Отделни европейски държави вече прилагат собствени ограничения. Норвегия и Финландия обявиха, че ще възпрепятстват влизането на руски и беларуски професионални спортисти и на членове на техните екипи при пътувания за състезания. Според норвежките правила ограничението може да засегне и състезатели, които участват като неутрални.

Европейската комисия заяви, че спортът не трябва да се използва като инструмент за пропаганда и че нормализирането на руското и беларуското участие в международни прояви не следва да се насърчава, докато продължава войната в Украйна. В същото време решенията за допускане до конкретни турнири остават в правомощията на международните федерации, които трябва да се съобразяват с европейските санкции.

Ако предложението бъде включено в окончателния пакет и бъде одобрено от всички държави членки, последствията ще зависят от точния му обхват. Засега не е ясно дали визите ще бъдат отказвани на всички руски спортисти, или само на тези, които представят Русия официално на международни състезания.

Източници: sport-express.ru, polskieradio24.pl, forbes.ru