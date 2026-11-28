Съботната спортна програма по телевизията предлага мачове от българското първенство и водещите европейски футболни шампионати, полуфинал за Купа „Дейвис“, решаващи сесии от Формула 1 и MotoGP, както и богата програма от зимни спортове.

Футболът започва по обяд

В 12:45 часа Локомотив Пловдив приема Спартак Варна в мач от Първа лига по Диема Спорт. Следват Ботев Враца – Лудогорец в 15:15 часа и Черно море – Ботев Пловдив в 17:45 часа, също по Диема Спорт.

В програмата от Англия са Престън – Норич в 14:30 часа и Манчестър Юнайтед – Брентфорд в 17:00 часа по Диема Спорт 2. Ипсуич – Астън Вила започва в 19:30 часа по същия канал.

По Нова Спорт са мачовете Хамбургер – Байерн в 16:30 часа и Щутгарт – Айнтрахт Франкфурт в 19:30 часа. По Диема Спорт 3 от 14:00 часа е Херта – Карлсруе, а от 21:30 часа по Диема Спорт е Оснабрюк – Хановер.

Испанската програма включва Бетис – Райо Валекано в 15:00 часа, Малага – Атлетик Билбао в 17:15 часа, Елче – Атлетико Мадрид в 19:30 часа и Реал Мадрид – Алавес в 22:00 часа по MAX Sport 4. В Италия са Фрозиноне – Парма в 16:00 часа, Торино – Лацио в 19:00 часа и Интер – Дженоа в 21:45 часа по MAX Sport 3.

По Диема Спорт 2 от 21:45 часа започват едновременно Льо Ман – Лил и Пари Сен Жермен – Лориен, като вторият мач е по Диема Спорт 3. Палмейрас – Естудиантес от Копа Либертадорес е в 22:00 часа по MAX Sport 2.

Формула 1 и MotoGP в ключови сесии

Моторната програма започва с MotoGP в 11:00 часа по MAX Sport 2 с втора тренировка и квалификация за Голямата награда на Валенсия. Квалификациите в Moto3 и Moto2 са от 13:40 часа, а спринтът в MotoGP е в 16:00 часа.

Във Формула 1 третата тренировка за Гран при на Катар е от 16:30 часа по Диема Спорт 3. Спринтът във Формула 2 започва в 18:15 часа, а квалификацията във Формула 1 е насрочена за 20:00 часа. Самото състезание за Голямата награда на Катар е в неделя, 29 ноември.

Тенис, волейбол и зимни спортове

Полуфиналът за Купа „Дейвис“ между Великобритания и Испания започва в 13:00 часа по Нова Спорт. Във волейбола са мачовете Шлепск – СКРА Белхатув в 13:00 часа по MAX Sport 1, Славия – ЦСКА в 17:00 часа по БНТ 3, Металург – Левски в 18:45 часа по MAX One и Барком – Богданка Любин в 21:30 часа по MAX Sport 1.

Евроспорт 1 и Евроспорт 2 излъчват състезания по ски бягане, биатлон, северна комбинация, спускане с шейни, ски скокове и алпийски дисциплини. По БНТ 3 в 07:00 часа е сноубордът, а по-късно в програмата са и други зимни стартове.

Сред останалите акценти са голфът BMW Australian PGA Championship в 06:00 часа по MAX Sport 1, снукърът от Шампионата на Обединеното кралство в 15:15 и 21:00 часа по Евроспорт 2 и галавечерта Cage Warriors 215 в 23:30 часа по MAX Sport 1.