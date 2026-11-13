Станимир Стоилов получи обяснение за неповикването на Куртулан

Селекционерът на Турция Серген Ялчън даде обяснение за неповикването на футболиста на Гьозтепе Арда Окан Куртулан след недоволството на старши треньора на тима Станимир Стоилов. По думите на Ялчън играчът е бил включен в предварителния списък за предстоящите два мача, но административна процедура е попречила на включването му в окончателния състав.

„Всъщност той беше в нашия списък. Щяхме да го повикаме за тези два мача, но се оказа, че процедурно няма право да играе за националния отбор. Причината е, че все още не е избрал да се състезава за Турция“, заяви Ялчън.

Куртулан все още не е приключил процедурата по избора си да представлява турския национален отбор. Ялчън уточни, че Турската футболна федерация се е свързала с футболиста, но е необходимо той да подаде писмена молба, за да започне процедурата.

„Тези процедури се задвижват с документи. Тези неща не стават по телефона“, обясни селекционерът. Той допълни, че самият щаб не е знаел предварително за административната пречка и не е имало достатъчно време тя да бъде отстранена преди обявяването на състава.

Според Ялчън Куртулан е потвърдил, че ще избере да играе за Турция. Затова футболистът ще остане в полезрението на националния селекционер и се очаква да попадне в разширения състав след приключването на необходимите формалности.

Така спорът около отсъствието на играча от последната селекция е представен като процедурен, а не като решение, свързано със спортните му качества. Стоилов е настоявал неговият футболист да получи възможност за националния отбор, докато Ялчън посочи, че поканата е била планирана, но не е могла да бъде изпратена поради неизяснения избор на Куртулан.