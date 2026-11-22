Гьозтепе на Станимир Стоилов постигна пета победа в турската Суперлига, след като се наложи с 1:0 при гостуването си на Ерзурумспор в мач от 12-ия кръг. Успехът изведе отбора от Измир на осмо място с 18 точки.

Единственото попадение падна в 70-ата минута. Резервата Ефкан Бекироглу се появи в игра минута по-рано и още с първото си докосване до топката даде преднина на Гьозтепе.

Гостите имаха гол и в добавеното време на първата част. Бившият защитник на Левски и Лудогорец Сонко Сундберг прати топката във вратата на Ерзурумспор, но попадението не беше зачетено заради нарушение при изграждането на атаката.

Гьозтепе обърна сезона

Победата затвърди силната форма на тима в последните седем срещи. В този период Гьозтепе записа пет успеха, едно равенство и само една загуба. Сред победите е и тази при гостуването на Фенербахче.

Сезонът започна трудно за състава на Стоилов, който в определен момент беше на последното място в класирането. С натрупването на точки обаче отборът се изкачи до осмата позиция след 12 изиграни кръга.

Мачът в Ерзурум донесе и неприятна новина за българския треньор. Бразилският нападател Андре Енрике е получил контузия, като на този етап няма уточнени подробности за състоянието му.

Предстои домакинство на Трабзонспор

В следващия кръг Гьозтепе ще приеме Трабзонспор. Двубоят ще даде възможност на състава от Измир да продължи изкачването си в класирането и да затвърди добрата си серия в първенството.

Източници: bta.bg