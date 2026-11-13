Меси може да се завърне на „Монументал“ през януари

Лионел Меси може да се завърне на стадион „Монументал“ в Буенос Айрес през януари 2027 г., когато Интер Маями и Ривър Плейт подготвят предсезонна контрола.

Ако срещата се състои, Меси ще се появи пред аржентинската публика с екипа на клубния си отбор. „Монументал“ има специално значение за кариерата му, тъй като именно там той изигра последния си мач с националната фланелка на Аржентина.

Аржентинският вестник „Кларин“ съобщава, че срещата се подготвя за 19 януари 2027 г., като подчертава, че двубоят все още очаква официално потвърждение от Интер Маями и Ривър Плейт.

Това означава, че засега са известни съперниците, мястото и периодът на провеждане, но не и окончателната програма. Не са обявени също началният час, цените на билетите, начинът на продажба и телевизионното излъчване.

Сред имената, които се очаква да участват в контролата, са Лионел Меси, Каземиро, Родриго де Пол, Луис Суарес, Николас Отаменди и Тиаго Алмада. Съставите обаче ще зависят от окончателните решения на клубовете и от подготовката им за новия сезон.

Организаторите планират събитието да включва и допълнителни активности за привържениците, а не само футболна среща. Подробностите за програмата и билетите се очаква да бъдат публикувани чрез официалните канали на Интер Маями и Ривър Плейт.

За Меси това би било първо завръщане на „Монументал“ след последната му поява там с националния отбор, но този път като футболист на Интер Маями. Срещата би дала възможност на аржентинските фенове да го видят отново на една от най-значимите футболни сцени в страната.