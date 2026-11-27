Пет аржентински футболистки са подали нова жалба пред ФИФА срещу бившия треньор Диего Гуачи, когото обвиняват в сексуален тормоз, заплахи и психологическо насилие. Случаят отново поставя под въпрос решението на футболната централа да не го санкционира след предишно разследване.

Една от новите жалбоподателки е Флоренсия Меркау. Тя разказва, че през 2014 г., седмица след като се присъединила към Ривър Плейт, получила съобщение от Гуачи с въпроса: „Можеш ли да ми изпратиш голи снимки?“ По това време Меркау е била на 20 години.

Според нейния разказ тя изтрила съобщенията и отказала последвалите опити за сближаване. Меркау твърди, че треньорът започнал да я хваща по време на тренировки и да я заплашва. „Казваше ми да изтрия разговора, защото иначе ще убие мен и цялото ми семейство“, заявява тя пред Си Ен Ен.

Футболистката разказва, че преживяното я е довело до опит за самоубийство. Тя е оцеляла и сега публично говори за случая за първи път. Меркау е сред петте жени, които настояват ФИФА да предприеме действия.

Гуачи вече е бил обект на жалба пред ФИФА през 2020 и 2021 г. Тогава пет футболистки са дали показания за сексуален тормоз и психологическо насилие. Разследващата камара на Етичната комисия е препоръчала санкция, но съдийската камара е преценила, че доказателствата не са достатъчни.

В решението си ФИФА е записала, че наличните материали не позволяват твърденията на футболистките да бъдат потвърдени до необходимата степен. В същото време камарата изрично е уточнила, че това не означава, че описаните събития не са се случили.

Габриела Гартън, една от жените, подали първата жалба, определя решението като „абсолютен удар“. „Ако показанията на пет футболистки не са достатъчни, какво е необходимо?“, пита тя.

Новите обвинения се появяват на фона на политически дебат в Аржентина за законопроект, който предвижда по-тежки наказания за хора, признати за виновни в подаване на неверни обвинения за насилие, сексуални посегателства или престъпления срещу непълнолетни. В подготовката му е участвала Андреа Гуачи, съпруга на треньора.

Критиците на инициативата я определят като заплаха за защитите, въведени за жертвите на насилие. Според аржентински медии през 2026 г. към първоначалните пет футболистки са се присъединили и други жени, което отново е извадило случая в центъра на обществения дебат.

Диего Гуачи отрича да е извършил нарушение. Той не е отговорил на въпросите на Си Ен Ен и е отказал интервю. Международният синдикат на футболистите ФИФПро заяви, че разследващата камара е предложила санкция, но съдийската камара е счела доказателствата за недостатъчни. Синдикатът критикува оценката, че показанията на пет отделни футболистки не са достатъчни за дисциплинарно наказание.