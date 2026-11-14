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Япония победи Бразилия с късен гол в Сингапур

Япония победи Бразилия с късен гол в Сингапур

14 Ноември, 2026 17:01 122 0

  • япония-
  • бразилия-
  • винисиус жуниор-
  • тацухиро сакамото-
  • приятелски мачове

Тацухиро Сакамото вкара победния гол в 90+1-ата минута, а Винисиус Жуниор отбеляза и двете попадения за Бразилия

Япония победи Бразилия с късен гол в Сингапур - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Япония победи Бразилия с 3:2 в зрелищен приятелски мач на Националния стадион в Сингапур. Домакините на двубоя поведоха с два гола още през първите 20 минути, Бразилия изравни след почивката, но Тацухиро Сакамото донесе успеха на японците с попадение в 90+1-ата минута. Голът беше потвърден след преглед от ВАР.

Такефуса Кубо откри резултата в 15-ата минута. Рицу Доан намери съотборника си с извеждащо подаване, а Кубо завърши атаката с удар от наказателното поле.

Само четири минути по-късно Кейто Накамура покачи на 2:0. Шуто Накано центрира ниско към наказателното поле, а Накамура насочи топката в долния ляв ъгъл на вратата.

Бразилия върна едно попадение в 33-ата минута. Бруно Гимараеш подаде към Винисиус Жуниор, който стреля извън наказателното поле и намали изоставането. До края на първата част японският вратар Зион Сузуки спаси няколко удара на бразилците.

Бразилия продължи да търси изравняването след почивката и го постигна в 75-ата минута. Винисиус Жуниор отново получи подаване от Бруно Гимараеш и с удар от дистанция направи резултата 2:2.

В 72-ата минута Хаджиме Мориясу пусна в игра Тацухиро Сакамото на мястото на Рицу Доан. Резервата се превърна в герой в добавеното време. След бърза атака на Япония Сакамото стреля от близко разстояние и осигури втората победа на отбора над Бразилия в последните три срещи между двата състава.

Попадението на Сакамото предизвика протести от страна на бразилците заради претенции за нарушение в началото на атаката. Потвърдено е изгонването на Рафиня с директен червен картон в 90+2-ата минута. Съдия на срещата беше сингапурецът Янсен Фу. В достъпния мачов протокол не е потвърдено отделно изгонване на селекционера Карло Анчелоти.

Япония ще изиграе следващия си мач срещу Парагвай на 17 ноември. В същия ден Бразилия ще срещне домакина Сингапур на Националния стадион.


Сингапур
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