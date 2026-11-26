Жената, заснета до Мануел Нойер по време на престоя му в Бразилия, е на 23 години, твърди германското издание Bild. Ако информацията е точна, тя е със 17 години по-млада от 40-годишния капитан на Байерн Мюнхен. Самоличността ѝ не е публично потвърдена, а според публикацията тя вероятно работи като физиотерапевтка.

Bild твърди още, че Нойер и жената поддържат близки отношения от месеци. Изданието не посочва официално потвърждение от футболиста, клуба или самата жена. По тази причина информацията за предполагаемата връзка остава твърдение, а не установен факт.

Според Bild Нойер е отпътувал за Рио де Жанейро на 15 ноември, а след това двамата са продължили към Бузиос. Те са отседнали в хотел Zendaya Resort, където са останали до 23 ноември. Гости на хотела са разказали пред изданието, че двамата са изглеждали близки и са прекарвали време заедно край басейна.

На 23 ноември Нойер и придружителката му са поели обратно към Германия. Пътуването е включвало полет с хеликоптер до Рио де Жанейро, а след това полет през Франкфурт до Мюнхен. Данните за маршрута и престоя са представени от Bild и не са потвърдени с публично изявление на Нойер.

Съобщенията за пътуването се появиха дни след публикациите за раздялата на Нойер със съпругата му Аника, на 26 години. Двамата имат две деца, като вторият им син се е родил в края на август. Първият им син Лука е роден през март 2024 г.

Според RTL раздялата е настъпила в началото на октомври, а Нойер е напуснал общия им дом край езерото Тегернзее. Нито футболистът, нито Аника са потвърдили публично причините за раздялата. Това означава, че твърденията за евентуална връзка с жената от Бразилия не могат да бъдат представяни като доказана причина за семейния конфликт.

На фона на интереса към пътуването ФК Байерн потвърди, че е разрешил на Нойер временно да продължи възстановяването си извън Мюнхен. Спортният директор Макс Еберл заяви:

„Той може да си почине малко една седмица.“

Нойер лекува частично разкъсване на сухожилие в десния крак, получено при победата с 2:1 срещу Майнц на 7 ноември.

Новите публикации добавят и предишен епизод към историята. Bild твърди, че същата жена е била с Нойер по време на пътуване до Сицилия в края на септември или началото на октомври. И тази информация, както и данните за отношенията между двамата, не са потвърдени от Нойер, Аника или Байерн.

Източници: bild.de, rtl.de, tag24.de

Simplesmente Manuel Neuer no Mc Donalds de Búzios, driblando qualquer tipo de imprensa do Brasil, uouuu @FCBayernXtra @futebol_info @DataFutebol @BundesInsider https://t.co/DGcUvzRctD — luanel (@luanszszsz) November 19, 2026