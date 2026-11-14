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Черноморец разгроми Марек за 10 минути и оглави Втора лига

Черноморец разгроми Марек за 10 минути и оглави Втора лига

14 Ноември, 2026 18:14 497 0

  • черноморец бургас-
  • марек дупница-
  • втора лига-
  • александър александров-
  • алвеша-
  • октай хамдиев-
  • красиан колев-
  • живко петков-
  • марко милетич

Срещата на стадион „Бончук“ бе особено важна и за новия старши треньор на „акулите“ Александър Александров – Алвеша

Черноморец разгроми Марек за 10 минути и оглави Втора лига - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Черноморец Бургас постигна убедителна победа с 3:1 при гостуването си на Марек Дупница в двубой от 16-ия кръг на Втора лига. Срещата на стадион „Бончук“ бе особено важна и за новия старши треньор на „акулите“ Александър Александров – Алвеша, който дебютира начело на тима с успех.

Домакините попаднаха в изключително трудна ситуация още в началото на мача. Николай Пляков бе изгонен с директен червен картон в 4-ата минута за нарушение, с което спря обещаваща атака на съперника.

Черноморец се възползва максимално от численото си превъзходство и нанесе три бързи удара в рамките на само четири минути. Октай Хамдиев откри резултата в 10-ата минута, две минути по-късно Красиан Колев удвои, а в 14-ата Живко Петков направи преднината на гостите класическа.

Марек успя да върне едно попадение малко преди почивката. Точен за дупничани бе Марко Милетич, който намали изоставането на своя отбор.

През второто полувреме нови голове не паднаха и Черноморец си тръгна с трите точки от Дупница.

След този успех бургазлии излязоха на първо място във временното класиране с 32 точки. Те имат една повече от втория отбор на ЦСКА, но и са с изигран мач в повече. Марек заема 13-ата позиция с 18 пункта.


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