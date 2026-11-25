Черноморец 1919 Бургас ще приеме Локомотив Горна Оряховица на Градския стадион в Несебър. Двубоят от XVIII кръг на Втора професионална футболна лига ще се играе на 30 ноември, понеделник, от 14:30 часа, вместо на 28 ноември на стадион „Лазур“ в Бургас.

Промяната е утвърдена от Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз след заявление от бургаския клуб.

До преместването се стигна след решение на Лицензионната комисия на БФС от 23 ноември. Комисията е установила, че стадион „Лазур“ не изпълнява минималните инфраструктурни изисквания за провеждане на срещи от Втора лига заради състоянието на тревното покритие. На съоръжението трябва да бъдат извършени необходимите подобрения и ремонтни дейности.

Черноморец ще домакинства в Несебър до отстраняване на констатираните нередности и привеждането на „Лазур“ в състояние, което позволява провеждането на мачове от първенството. Градският стадион в Несебър е посочен от клуба като резервен.