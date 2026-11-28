Пирин – Добруджа и Монтана – Спортист Своге са двата двубоя от XVIII кръг на Втора лига, които започват днес в 14:30 часа. Пирин приема Добруджа на стадион „Христо Ботев“ в Благоевград, а Монтана е домакин на Спортист Своге на стадион „Огоста“.

И двата мача са важни за отбори от долната част на класирането. Пирин е последен след 17 срещи с едва 2 точки и голова разлика 9:48. Добруджа е 17-а с 12 точки, докато Спортист Своге заема 16-ото място с 15 точки. Монтана е 14-а с 19 точки.

Пирин търси първа победа

Домакините от Благоевград все още нямат победа през сезона. В предишния кръг Пирин загуби с 1:6 при гостуването си на лидера Вихрен. Добруджа пристига след нулево равенство с Монтана, което беше втори пореден мач без победа за тима.

След двубоя с Добруджа треньорът на Монтана Атанас Атанасов заяви: „По този начин, както изиграхме първото полувреме, няма как да имаме победа.“ Добруджа има 12 точки и се нуждае от успех, за да скъси дистанцията до отборите пред себе си.

Монтана и Спортист Своге са разделени от четири точки

Монтана влиза в домакинството след равенството 0:0 с Добруджа. Тимът е с 5 победи, 4 равенства и 8 загуби, а Спортист Своге има 3 победи, 6 равенства и 8 поражения.

Гостите прекъснаха серията си без успех с победа 2:1 над Етър във Велико Търново в предишния кръг. Това остави Спортист на 16-ата позиция, на четири точки зад Монтана.

Главен съдия на мача в Благоевград ще бъде Христо Минчев, а срещата в Монтана ще ръководи Васил Минев. В съботната програма на Втора лига е включен и двубоят Черноморец 1919 – Локомотив Горна Оряховица.

Източници: gong.bg, football24.bg, bnrnews.bg