Карло Анчелоти възропта срещу рефера след загубата от Япония

Бразилия допусна неочаквана загуба с 2:3 от Япония в зрелищна контролна среща, играна на Националния стадион в Сингапур. Двубоят предложи драматичен развой, а напрежението достигна връхната си точка в добавеното време, когато „самураите“ стигнаха до победния гол, а селекционерът на „Селесао“ Карло Анчелоти бе изгонен с червен картон.

Въпреки двете попадения на Винисиус Жуниор, петкратните световни шампиони не успяха да задържат преднината си и в крайна сметка напуснаха терена победени. Решаващият гол на Сакамото в заключителните минути предизвика бурна реакция от резервната скамейка на бразилците, след което главният съдия показа червен картон на италианския специалист.

След срещата 67-годишният Анчелоти обясни каква е причината за отстраняването му от терена.

„Той ми даде червен картон, защото каза, че не мога да овладея скамейката и че всички играчи са били на терена. Това е причината“, разкри наставникът.

Италианецът изрази и сериозно недоволство от работата на съдията. Според него реферът не е успял да се справи с предизвикателството да ръководи двубой от подобен ранг.

„Жалко за резултата, защото не обичаме да губим, но трябва да гледаме какво направихме добре... Резултатът, очевидно, е обусловен от отношението на съдията, който не свиреше нарушения. Но това не е негова вина; това беше мач на високо ниво и мисля, че той нямаше опит да ръководи мач от този тип“, коментира още Анчелоти.