България U17 измъкна равенство срещу Португалия, синът на Роналдо остана резерва

Юношеските национални отбори на България и Португалия до 17 години завършиха 1:1 в двубой от квалификациите за Европейското първенство.

Първата част премина без попадения, но не и без напрежение. Главният съдия показа общо пет жълти картона, като четири от тях бяха за представители на българския тим. Официални предупреждения получиха Витомир Тодоров, Александър Динев, Томи Хаджиев и селекционерът Светослав Петров. Единственият санкциониран футболист на португалците бе Алфонсо Балд.

След почивката двата отбора успяха да стигнат до голове. Антонио Перейра даде преднина на Португалия в 60-ата минута, но България намери сили да отговори. Влезлият като резерва Петър Петров се разписа в 74-ата минута и оформи крайното 1:1.

Синът на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, който носи името на баща си, не получи игрово време в срещата и остана на резервната скамейка до последния съдийски сигнал.