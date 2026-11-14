Почина легендата на българския биатлон Георги Палакарски

На 72-годишна възраст почина Георги Палакарски – една от дългогодишните фигури в българския биатлон. Той е издъхнал след наскоро преживяна автомобилна катастрофа, кратък престой в болница и множество съпътстващи заболявания, съобщи БНТ.
Българската федерация по биатлон изрази съболезнования към семейството и близките му. „Той остави трайна и ярка следа в развитието на биатлона в страната“, посочват от федерацията.
Треньор на олимпийците в Калгари
Палакарски беше старши треньор на българските олимпийци по биатлон на зимните олимпийски игри в Калгари през 1988 г. След това работи като наставник в Словения, където продължи професионалния си път в спорта.
Дълги години преподаваше в катедра „Снежни спортове“ на Националната спортна академия „Васил Левски“ в София. Работата му беше свързана с подготовката на състезатели и развитието на биатлона в академичната и спортната среда.
Дългогодишна работа в Боровец
Георги Палакарски беше и дългогодишен управител на Планинската учебно-спортна база в Боровец. Базата на Националната спортна академия се използва за подготовка по ски и биатлон и е свързана с обучението на поколения състезатели и студенти.
Името му присъства и в архивни материали на Българската федерация по биатлон, посветени на историята на спорта у нас. В тях Палакарски е представян като треньор, работил с български биатлонисти и участвал в развитието на националната школа.
От Българската федерация по биатлон почетоха паметта му и поднесоха съболезнования на неговите близки.
Източници: bntnews.bg, biathlon.bg
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