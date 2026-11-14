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Почина легендата на българския биатлон Георги Палакарски
  Тема: Известни личности

Почина легендата на българския биатлон Георги Палакарски

14 Ноември, 2026 22:00 1 239 1

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На 72 години си отиде дългогодишният треньор, преподавател и ръководител в българския биатлон. Той беше старши треньор на олимпийския ни отбор в Калгари през 1988 г

Почина легендата на българския биатлон Георги Палакарски - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 72-годишна възраст почина Георги Палакарски – една от дългогодишните фигури в българския биатлон. Той е издъхнал след наскоро преживяна автомобилна катастрофа, кратък престой в болница и множество съпътстващи заболявания, съобщи БНТ.

Българската федерация по биатлон изрази съболезнования към семейството и близките му. „Той остави трайна и ярка следа в развитието на биатлона в страната“, посочват от федерацията.

Треньор на олимпийците в Калгари

Палакарски беше старши треньор на българските олимпийци по биатлон на зимните олимпийски игри в Калгари през 1988 г. След това работи като наставник в Словения, където продължи професионалния си път в спорта.

Дълги години преподаваше в катедра „Снежни спортове“ на Националната спортна академия „Васил Левски“ в София. Работата му беше свързана с подготовката на състезатели и развитието на биатлона в академичната и спортната среда.

Дългогодишна работа в Боровец

Георги Палакарски беше и дългогодишен управител на Планинската учебно-спортна база в Боровец. Базата на Националната спортна академия се използва за подготовка по ски и биатлон и е свързана с обучението на поколения състезатели и студенти.

Името му присъства и в архивни материали на Българската федерация по биатлон, посветени на историята на спорта у нас. В тях Палакарски е представян като треньор, работил с български биатлонисти и участвал в развитието на националната школа.

От Българската федерация по биатлон почетоха паметта му и поднесоха съболезнования на неговите близки.

Източници: bntnews.bg, biathlon.bg


София / България
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