Благой Тодев записа 22-ро място в индивидуалния старт на 20 километра от първия кръг на Световната купа по биатлон в Контиолахти. Българинът допусна две грешки в стрелбата и финишира на 3:30.1 минути зад победителя Кембъл Райт от САЩ.

За Тодев това е силно начало на новия състезателен сезон. Другият млад български талант Георги Джоргов също се представи на ниво, като зае 53-та позиция с една грешка на рубежа и изоставане от 5:50.2 минути. Това е най-доброто му класиране в индивидуалната дисциплина до момента.

Владимир Илиев демонстрира отлично темпо по трасето, но четирите пропуска в стрелбата му попречиха да се придвижи по-напред в подреждането. Той завърши непосредствено след Джоргов. Васил Зашев се нареди 75-и, след като допусна пет грешки и изостана с 7:46.5 минути от първото място.

Победата в състезанието заслужи американецът Кембъл Райт, който показа безупречна стрелба и не допусна нито един пропуск в четирите посещения на рубежа. Той пое лидерството след третата стрелба и успя да го задържи до финала, спирайки хронометрите на 46:29.8 минути.

Райт, който има два сребърни медала от Световното първенство в Ленцерхайде през 2025 година, завърши с внушителна преднина от 1:20.1 минути пред германеца Юстус Стрелов. Третото място зае норвежецът Ветле Кристиансен, на 1:23.2 минути от победителя.

Актуалният носител на Големия кристален глобус и победител в класирането за индивидуалните стартове Ерик Перо остана на 11-а позиция. Французинът допусна три грешки и завърши на 2:37.0 минути зад Райт.

Българските национали ще имат още две възможности за изява през уикенда в Контиолахти, където продължава първият кръг от сезона на Световната купа.