България ще бъде представена от осем състезатели в първия кръг от новия сезон на Световната купа по биатлон, който започва тази седмица във финландския зимен център Контиолахти. В националния отбор отново попадат Благой Тодев и Валентина Димитрова, които се завръщат по силата на предварително планираната ротация. Те заемат местата на Георги Наумов и Райа Аджамова.

При жените българският състав включва Милена Тодорова, Лора Христова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова. При мъжете страната ни ще разчита на Владимир Илиев, Васил Зашев, Благой Тодев и Георги Джоргов.

Роберт Кабуков остава начело на националния тим. В щаба му ще работят помощниците Мирослав Иванов и Ихор Билоус, украински специалист, който се присъединява към екипа.

Състезанията в Контиолахти започват в четвъртък с мъжкия индивидуален старт на 20 километра. Ден по-късно на трасето ще излязат жените за надпреварата на 15 километра. В събота са предвидени двете смесени щафети, а програмата на кръга ще завърши в неделя със спринтовите дисциплини.

След финландския етап българските биатлонисти ще се отправят към австрийския Хохфилцен, който ще приеме втория кръг от Световната купа. За тези състезания се очаква групите да бъдат увеличени до петима представители при мъжете и жените заради щафетните стартове. Последният кръг преди края на календарната година ще се проведе във френския курорт Анеси – Льо Гран Борнан.

Коледните празници националите ще посрещнат на подготвителен лагер в Руполдинг. Състезателният календар ще бъде подновен още на 2 януари със стартове в словенската Поклюка.

Един от най-важните акценти в сезона ще бъде Световното първенство, което е насрочено за периода от 10 до 21 февруари 2027 година в естонския център Отепя.