Зидан отрече конфликт с Мбапе преди мача с Турция

Зинедин Зидан отхвърли спекулациите за конфликт с Килиан Мбапе преди решаващия мач на Франция срещу Турция в Лигата на нациите. Селекционерът заяви, че отношенията му с капитана са добри и определи публикациите за напрежение между тях като „глупости“.

„Не разбирам тези неща, това не е голям проблем. Затова няма да влизам в този дебат“, каза Зидан.

Той допълни, че комуникацията между двамата е нормална за отношенията между треньор и футболист. „Имаме отношения треньор-играч с него и всичко върви отлично. Не мога да спра хората да говорят каквото си искат, но това са глупости. Жалко е и доста дразнещо“, заяви селекционерът.

Мбапе пропусна загубата с 1:3 от Италия в Милано заради контузия в бедрения мускул. Зидан потвърди, че нападателят е възстановен и ще бъде на разположение за двубоя с Турция.

Франция приема Турция в Бордо в последния си мач от Група А1. Равенство е достатъчно на „петлите“, за да си осигурят място на четвъртфиналите в турнира. Двубоят е насрочен за неделя на стадион „Матмют Атлантик“ в Бордо.

Срещата Франция – Турция ще бъде излъчена по DIEMA SPORT 2.