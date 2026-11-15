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Зидан отрече конфликт с Мбапе преди мача с Турция

Зидан отрече конфликт с Мбапе преди мача с Турция

15 Ноември, 2026 11:12 570 2

  • зинедин зидан-
  • килиан мбапе-
  • франция-
  • лига на нациите

Селекционерът на Франция определи слуховете за напрежение с капитана като „глупости“ и потвърди, че нападателят е възстановен за решаващия двубой в Бордо

Зидан отрече конфликт с Мбапе преди мача с Турция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Зинедин Зидан отхвърли спекулациите за конфликт с Килиан Мбапе преди решаващия мач на Франция срещу Турция в Лигата на нациите. Селекционерът заяви, че отношенията му с капитана са добри и определи публикациите за напрежение между тях като „глупости“.

„Не разбирам тези неща, това не е голям проблем. Затова няма да влизам в този дебат“, каза Зидан.

Той допълни, че комуникацията между двамата е нормална за отношенията между треньор и футболист. „Имаме отношения треньор-играч с него и всичко върви отлично. Не мога да спра хората да говорят каквото си искат, но това са глупости. Жалко е и доста дразнещо“, заяви селекционерът.

Мбапе пропусна загубата с 1:3 от Италия в Милано заради контузия в бедрения мускул. Зидан потвърди, че нападателят е възстановен и ще бъде на разположение за двубоя с Турция.

Франция приема Турция в Бордо в последния си мач от Група А1. Равенство е достатъчно на „петлите“, за да си осигурят място на четвъртфиналите в турнира. Двубоят е насрочен за неделя на стадион „Матмют Атлантик“ в Бордо.

Срещата Франция – Турция ще бъде излъчена по DIEMA SPORT 2.


Франция
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