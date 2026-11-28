Реал Мадрид приема Алавес на „Сантяго Бернабеу“ в 14-ия кръг на Ла Лига. Срещата започва в 21:00 часа българско време, а домакините ще търсят 11-а поредна победа във всички турнири. При успех мадридският тим ще събере 36 точки и временно ще изравни лидера Барселона, който ще изиграе своя мач от кръга в неделя.

Реал Мадрид влиза в двубоя като втори в класирането с 33 точки от 13 срещи. Серията от 10 последователни победи включва мачове от първенството и Шампионската лига, а в тях отборът е отбелязал 31 гола. Последният успех дойде срещу ПСВ, когато Килиан Мбапе се разписа два пъти.

Алавес търси първа победа като гост

„Всеки неспечелен пункт може да се окаже решаващ“, заяви Жозе Моуриньо преди срещата.

Алавес започна кръга на девето място с 16 точки, натрупани след четири победи, четири равенства и пет загуби. Тимът е без поражение в последните си три мача. В първенството той победи Депортиво Ла Коруня с 3:1 и завърши 0:0 със Севиля, а между тези срещи спечели с 6:1 срещу Антаинасуна за Купата на краля.

Въпреки добрата си форма Алавес все още няма победа като гост през сезона. В шестте си визити тимът е записал три равенства и три загуби. Лукас Бойе и бившият футболист на Реал Мадрид Мариано са най-резултатните играчи на гостите с по шест гола.

Менди се завръща в групата

Ферлан Менди попадна в състава на Реал Мадрид за първи път от 208 дни след възстановяване от контузия. Моуриньо потвърди, че френският защитник ще започне мача от резервната скамейка и може да получи игрови минути.

Домакините обаче ще бъдат без Трент Александър-Арнолд, който е с тежък грип. Родриго също не е в групата заради заболяване. Джуд Белингам е в серия от четири гола в последните пет срещи на мадридчани.

След двубоя с Алавес Реал Мадрид започва серия от гостувания. На 2 декември тимът ще играе срещу Реал Сосиедад, а четири дни по-късно ще гостува на Атлетик Билбао.

Източници: as.com, elpais.com