Алавес постигна една от най-значимите си победи през сезона, след като спечели с 2:1 срещу Реал Мадрид на „Сантяго Бернабеу“ в мач от 14-ия кръг на Ла Лига. Загубата прекъсна серията на мадридчани от 10 поредни победи във всички турнири и беше първа за тях като домакин през кампанията.

Реал започна по-активно и създаде положения чрез Винисиус Жуниор и Килиан Мбапе, но вратарят Антонио Сивера спаси ударите им. Алавес поведе в 22-рата минута, когато Тони Мартинес се възползва от възможност при една от първите атаки на гостите.

Домакините не успяха да изравнят преди почивката, въпреки че Джуд Белингам беше близо до гол с акробатично изпълнение. В началото на второто полувреме Мбапе отново беше спрян от Сивера след самостоятелен пробив.

Мбапе върна Реал в мача

Алавес удвои преднината си в 61-вата минута чрез Анхел Перес. Нападателят се възползва от подаване на Мариано и увеличи напрежението пред вратата на домакините.

Реал Мадрид отговори осем минути по-късно. Мбапе получи топката в наказателното поле и с мощен удар с левия крак намали резултата на 1:2.

До края мадридчани натиснаха, но не успяха да стигнат до равенство. Удар с глава на Еспи срещна гредата, а Белингам пропусна добра възможност след корнер. В 88-ата минута английският полузащитник беше изгонен с втори жълт картон.

Съдията първоначално отсъди дузпа за нарушение срещу Белингам, но след преглед на ситуацията с ВАР решението беше отменено. Вместо това футболистът на Реал получи втори жълт картон, което остави домакините с човек по-малко в заключителните минути.

Реал загуби позиции в класирането

След поражението Реал Мадрид остана с 33 точки и вече изостава с три от лидера Барселона. Атлетико Мадрид е пред тима на Моуриньо с 34 точки. Алавес добави три точки към актива си след организирана игра в защита и ефективни атаки при преходите.

„Липсваше ни физическа свежест“, заяви Жозе Моуриньо след двубоя. Треньорът добави, че съперникът е бил наситил защитната си зона и е разчитал на директни атаки след отнемане на топката.

Реал Мадрид ще има възможност да реагира в следващия кръг, когато гостува на Реал Сосиедад на 2 декември. Преди това поражение мадридчани бяха спечелили десет последователни мача, сред които двубои в Ла Лига и Шампионската лига.

Източници: cadenaser.com, elpais.com, as.com