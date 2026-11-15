Франция победи Турция с 2:1 в Лигата на нациите

Франция победи Турция с 2:1 в последния си мач от груповата фаза на Лигата на нациите. Срещата се игра на стадион „Атлантик“ в Бордо, а домакините стигнаха до успеха след автогол на Емирхан Топчу и попадение на Ели Жуниор Крупи. Абдюлкерим Бардакчъ върна Турция в мача в самия край.

Франция поведе в 49-ата минута, когато Топчу изпрати топката в собствената си врата. Малко по-късно домакините имаха и второ попадение, но то беше отменено след намеса на системата ВАР.

В 80-ата минута Ели Жуниор Крупи удвои преднината на Франция. Нападателят се появи като резерва, а за него това беше първи гол с националната фланелка. Раян Шерки се отчете с асистенция при попадението.

Турция не се отказа и в 90-ата минута Абдюлкерим Бардакчъ намали резултата. Гостите потърсиха изравняване в добавеното време, но Франция запази преднината си.

Мбапе се завърна като капитан

Килиан Мбапе започна срещата като капитан на Франция. Преди двубоя селекционерът Зинедин Зидан заяви: „Той ще бъде с нас утре“, потвърждавайки участието на нападателя в мача.

Франция вече беше победила Турция с 1:0 в първия двубой между двата отбора от турнира. Тогава Мбапе отбеляза единствения гол в 54-ата минута.

За Франция успехът в Бордо е третият в груповата фаза след победите над Турция и Белгия. Отборът на Зидан записа и равенство с Италия, както и поражение от същия съперник в предишния си мач. Турция приключи участието си с четири поредни загуби преди двубоя с Франция.

Източници: gong.bg, sports.fr, tf1info.fr