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Марто Бойчев е отстранен от лагера на България U19

Марто Бойчев е отстранен от лагера на България U19

16 Ноември, 2026 16:58 721 2

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Футболистът на Рилски спортист е напуснал лагера в Сливен - клубът му отрича той да е проявявал недисциплинирано поведение в Самоков

Марто Бойчев е отстранен от лагера на България U19 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Марто Бойчев е отстранен от лагера на юношеския национален отбор на България до 19 години. Футболистът на ЦСКА 1948, който играе под наем в Рилски спортист, е напуснал хотела на тима в Сливен, съобщи Gong.bg.

Според публикацията причините са нарушение на вътрешния правилник и дисциплината, както и неспазване на тактически указания. Бойчев е бил заменен още в 34-ата минута на мача с Латвия, завършил 1:1 в Стара Загора.

Самоковският клуб реагира на информацията и отхвърли твърдението, че Бойчев е проявявал подобно поведение по време на престоя си в отбора. От Рилски спортист уточниха, че позицията им се основава на ежедневната работа с играча.

„Категорично не приемаме внушението, че Марто Бойчев демонстрира недисциплинирано поведение“, заявяват от клуба.

Рилски спортист подчертава, че уважава националния отбор и правото на треньорския щаб да взема самостоятелни спортно-технически решения. Клубът обаче настоява ситуацията в националния тим да не се пренася автоматично като характеристика на поведението на футболиста в клубна среда.

България U19 завърши 1:1 с Латвия във втория си мач от квалификационния кръг за Евро 2027. Латвийците поведоха в шестата минута чрез Артьомс Бутрикс, а Даниел Манолев изравни в 86-ата минута.

След равенството България има четири точки и остава начело в групата с по-добра голова разлика от Латвия. В първия си мач тимът разгроми Гибралтар с 6:0.

Последният двубой на отбора в турнира е срещу Молдова. Срещата е насрочена за 17 ноември от 14:30 часа на стадион „Берое“ в Стара Загора. Само победителят в групата продължава към третия квалификационен кръг.


България
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